أدوية لا يجب تناولها أثناء القيادة

حذرت إيرينا فولغينا، الأستاذة المساعدة في قسم العلاج بكلية الطب في جامعة الدولة للتعليم، من تناول بعض الأدوية قبل القيادة، مشيرة إلى أن تأثيراتها الجانبية قد تؤدي إلى النعاس وبطء ردود الفعل واضطراب الحركة.

وأوضحت فولغينا أن أدوية الحساسية تأتي في مقدمة المستحضرات التي تستدعي الحذر، إذ يمكن لبعضها أن يسبب النعاس ويؤثر في سرعة الاستجابة، ما قد يشكل خطرًا أثناء قيادة السيارة.

كما حذرت من الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو نفسية التأثير، بما فيها المستحضرات التي تحتوي على الكوديين أو الفينوباربيتال، إضافة إلى الأدوية التي قد تسبب الدوخة والغثيان.

وأشارت الخبيرة إلى أن وزارة الصحة الروسية أصدرت في مايو/أيار 2024 قائمة بالأدوية المحظورة عند قيادة السيارات، لافتة إلى أن القائمة تشمل عددًا كبيرًا من المستحضرات التي قد تؤثر في القدرة على القيادة.ووفقًا لفولغينا، تشمل القيود أيضًا بعض الأدوية الشائعة، مثل الأسبرين والباراسيتامول والإيبوبروفين، كما امتدت القيود إلى عدد من الأدوية النفسية والمهدئة، حتى بعض المستحضرات التي تُصرف دون وصفة طبية.وشدّدت الخبيرة على أن المسؤولية تقع في النهاية على السائق نفسه، الذي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار تأثير أي دواء يتناوله قبل الجلوس خلف عجلة القيادة، حفاظًا على سلامته وسلامة الآخرين.

وكالة سبوتنيك