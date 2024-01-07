شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب لمشاهدتها فى وضع عدم الاتصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي يوتيوب على الكثير من المحتوى الممتاز والمفيد للغاية، بما في ذلك المساعدات المرئية والبرامج التعليمية ومقاطع الفيديو التي يمكنك صنعها بنفسك.

في الواقع، إنها واحدة من أفضل الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها لتعلم شيء جديد أو معرفة المزيد حول موضوع يثير اهتمامك، وهناك أيضًا الكثير من مقاطع الفيديو الرائعة التي أنشأها المستخدمون والأفلام الوثائقية المستقلة وأفلام المعجبين التي تتطلب مشاهدات متكررة .

وهناك مشكلة واحدة فقط، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لمشاهدة مقاطع الفيديو والمحتوى على يوتيوب، لذا إذا كنت مسافرًا في رحلة طويلة، على سبيل المثال، أو تزور مكانًا بعيدًا، فقد لا يحالفك الحظ إذا كنت تأمل في الاسترخاء ومشاهدة بعض مقاطع يوتيوب وهو ما يجب أن تعرفه فى كيفية تنزيل مقاطع يوتيوب لرؤيتها فى وقت عدم الاتصال، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وهنا كيفية تنزيل مقاطع الفيديو باستخدام يوتيوب بريميوم:

على سطح المكتب:

لتنزيل مقاطع فيديو YouTube على سطح المكتب، قم بما يلي:

1 في المتصفح، انتقل إلى الصفحة الرئيسية للفيديو الذي تريد تنزيله.

2 اضغط على زر التنزيل الموجود أسفل الفيديو مباشرةً.

يمكنك في أي وقت مشاهدة مقاطع الفيديو التي قمت بتنزيلها عن طريق تحديد زر القائمة (ثلاثة أسطر) في الجزء العلوي الأيسر واختيار التنزيلات ، يمكنك أيضًا زيارة موجز التنزيلات على يوتيوب.

ولتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب من جهاز محمول باستخدام التطبيق، قم بما يلي:

1 من علامة التبويب "الصفحة الرئيسية " ضمن تطبيق YouTube، انقر على زر القائمة (ثلاث نقاط) بجوار الفيديو الذي تريد تنزيله.

2 حدد تنزيل الفيديو من قائمة الخيارات.

وهنا يمكنك الوصول إلى أي مقاطع فيديو قمت بتنزيلها عن طريق فتح علامة التبويب " المكتبة " وتحديد "التنزيلات" . وتذكر أنها ستكون متاحة للمشاهدة فقط من داخل تطبيق يوتيوب .