تكنولوجيا: تحديث جديد لخرائط آبل يعمل على استهداف مناطق محددة بسرعة

ستتيح لك خرائط أبل أخيرًا تحديث بحثك يدويًا أثناء التنقل للعثور على وجهات مماثلة في المناطق المجاورة (أو البعيدة)، في الإصدار التجريبي من iOS 18، تعرض خرائط أبل زر "بحث هنا" جديدًا بعد البحث عن أشياء مثل المقاهي أو المطاعم ثم نقل الخريطة إلى منطقة جديدة.

فى الإصدار الحالي، تقوم خرائط Apple بتحديث منطقة البحث بشكل متقطع أثناء تحريكك للشاشة، وهو ما قد يكون محبطًا عندما أحاول استدعاء (أو تجنب) التحديث.

وكما ذكر موقع MacRumors، لا تزال خرائط Apple تقوم بالتحديث تلقائيًا أثناء تحركك، ولكن على الأقل لم تعد بحاجة إلى إلغاء بحثك أو التكبير والتصغير بشكل محموم، على أمل الحصول على استجابة دون تحكم مباشر.

وقال الموقع: يشبه زر "البحث هنا" في خرائط آبل زر "البحث في هذه المنطقة" الذي كان موجودًا في خرائط جوجل لفترة طويلة، وهذا أحد الأسباب التي تجعلني شخصيًا ألجأ إلى التطبيق الأخير عند البحث عن المقاهي ومتاجر الألعاب القديمة في المدن الجديدة.

كما تحصل خرائط Apple على ترقيات أخرى في نظام التشغيل iOS 18، بما في ذلك دعم التنقل عبر المسارات، كما قدمت الشركة أيضًا إصدارًا تجريبيًا من التطبيق على الويب الشهر الماضي.