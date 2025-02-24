تكنولوجيا: أول حاسب بالذكاء الإصطناعي من شاومي قادم ببطارية ضخمة بسعة 99 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت شاومي أكثر جدية بشأن الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث أكد رئيس الشركة، لو وي بينغ، خلال حدث حديث ركّز على Xiaomi 15 Ultra، أن الشركة تستعد لإطلاق أول حاسب محمول يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

لم يكشف بعد عن الاسم الرسمي للجهاز، لكنه أوضح إحدى ميزاته البارزة، وهي بطارية بسعة 99 واط، صُممت بعناية للبقاء تحت الحد المسموح به لشركات الطيران بالنسبة للإلكترونيات المحمولة.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من مشاركة ما تشي يو، مدير تسويق المنتجات في Xiaomi Communications، صورة لصندوق تغليف جهاز RedmiBook جديد. ويُشاع أن هذا الحاسب، والذي يُرجح أنه RedmiBook Pro 2025، سيعمل بمعالج Intel Core Ultra 5، رغم أن الطراز الدقيق لم يُكشف عنه بعد.

من المتوقع أن يتكامل هذا الجهاز بشكل عميق مع نظام Xiaomi HyperOS Smart Connect، ما سيتيح تفاعلًا سلسًا مع هواتف شاومي الذكية، والأجهزة اللوحية، وحتى الأجهزة المنزلية الذكية. سيأتي أيضًا محمّلًا مسبقًا بمساعد Xiao AI ومدير Xiaomi PC، مما يشير إلى تجربة برمجية محسّنة تدعم الإنتاجية والأتمتة بفضل الذكاء الاصطناعي.

بعيدًا عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي، كشفت التسريبات عن أن الحاسب المحمول سيحمل مواصفات قوية في مجال الألعاب. فقد شارك ما تشي يو نتائج الأداء أثناء تشغيل لعبة Black Myth: Wukong، إحدى أكثر ألعاب RPG الصينية المنتظرة.

ووفقًا للبيانات، تمكن الجهاز من تحقيق معدل إطارات متوسط بلغ 67 إطارًا في الثانية، ووصل إلى ذروة 75 إطارًا في الثانية، ولم ينخفض أبدًا عن 59 إطارًا في الثانية، مما يشير إلى نظام تبريد فعال ووحدة معالجة رسوميات قادرة على التعامل مع المهام الثقيلة.

لطالما كانت استراتيجية شاومي في سوق الحواسب المحمولة غير مستقرة مقارنة بمنافسيها الأكثر رسوخًا. ومع ذلك، أكد ما تشي يو أن الحواسيب المحمولة التي تحمل علامة شاومي التجارية ستحصل على تحديثات مستقبلية، لكن الشركة تركز حاليًا بشكل أساسي على سلسلة RedmiBook.

في الشهر الماضي، طرحت شاومي حواسب RedmiBook 14 و16 2025، والتي تعمل بمعالجات Intel Core 5-220H، وتدعم ذاكرة عشوائية LPDDR5x بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، مع تخزين 1TB PCIe 4.0 SSD.

يتميز طراز 14 بوصة بشاشة بدقة 2.8K ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما يأتي إصدار 16 بوصة بشاشة 2.5K و120 هرتز، وكلاهما يحمل شهادة Tüv Rheinland لحماية العين. بفضل بطارية بسعة 72Wh، ودعم الشحن السريع بقوة 100 واط بتقنية GaN، بالإضافة إلى تحسينات HyperOS 2، توفر هذه الأجهزة عمر بطارية طويلًا وتكاملًا سلسًا مع بقية أجهزة شاومي.

كما تأتي بهيكل معدني أنيق، ومجموعة متنوعة من خيارات الاتصال، وميزات متقدمة مثل صوت Dolby Atmos وكاميرا بدقة 1080 بكسل.

