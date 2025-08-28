تكنولوجيا: سامسونج تحدد 4 سبتمبر لحدث Galaxy للكشف عن Galaxy S25 FE وسلسلة Tab S11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسميًا عن موعد حدث Galaxy الجديد، والذي سيقام في الرابع من سبتمبر بشكل افتراضي، مع بث مباشر عبر موقع الشركة الرسمي وقناتها على يوتيوب في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت UTC.

أكدت الشركة أنها ستكشف خلال الحدث عن أحدث أعضاء عائلة Galaxy S25″ بالإضافة إلى أجهزة لوحية فاخرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشير إلى نية سامسونج إطلاق الهاتف المنتظر Galaxy S25 FE إلى جانب أجهزة Galaxy Tab S11 وGalaxy Tab S11 Ultra.

كما أعلنت سامسونج أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في معرض IFA 2025 في برلين بألمانيا، والذي ينطلق في الخامس من سبتمبر.

ورغم أن الشركة لم تكشف عن عدد الأجهزة اللوحية التي ستطرحها في هذا الحدث، فإنها أعلنت عن تقديم رصيد بقيمة 50 دولارًا للعملاء الذين يقومون بحجز “أحدث أجهزة Galaxy Tab المؤهلة” عبر موقعها الرسمي أو من خلال تطبيق Shop Samsung.

وسيتمكن العملاء من استخدام هذا الرصيد عند شراء منتجات سامسونج المؤهلة، والتي تشمل هواتف Galaxy، والأجهزة اللوحية (سلسلة Tab S10 أو الأقدم)، بالإضافة إلى Galaxy Ring وسماعات Buds والساعات وأجهزة الحاسب والإكسسوارات. ومع ذلك، لا يمكن استخدام هذا الرصيد لشراء الجهاز الذي تم حجزه.

