تكنولوجيا: LG تضغط على أبل لاعتماد تقنية Tandem OLED من آيباد برو في هواتف آيفون القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتمد أحدث أجهزة آيباد برو من أبل على شاشات Tandem OLED التي توفرها بشكل أساسي شركة LG Display، وتسعى الشركة الكورية لإقناع أبل باستخدام التقنية نفسها في هواتف آيفون المستقبلية.

حتى الآن، لم تحقق LG النجاح في ذلك، لكن وفقًا لتقرير جديد، قد تعتمد أبل هذه التقنية في هواتف عام 2028، والتي يُتوقع أن تكون تحت اسم آيفون 20 أو ربما تحمل ترميزًا آخر مثل XX.

ورغم عدم اتخاذ أبل أي قرار نهائي حتى اللحظة، إلا أن إل جي ترغب بشدة في اعتماد هذه التقنية، إذ سيمكنها ذلك من أن تصبح المورد الحصري لشاشات آيفون 2028 أو أن تزيد حصتها بشكل كبير مقارنة بمنافستها سامسونج، المورد الرئيسي الآخر لشاشات أبل.

تجدر الإشارة إلى أن LG تمتلك 348 براءة اختراع مسجلة في الولايات المتحدة في مجال Tandem OLED.

وتتميز تقنية Tandem OLED بدمج طبقتين من لوحات OLED فوق بعضهما، ما يرفع مستوى السطوع ويطيل عمر الشاشة، مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الوقت نفسه.

وبحسب تقارير سابقة، أبل منفتحة على الفكرة، لكنها تخطط لتطبيقها بطريقة مختلفة في هواتف آيفون، بحيث يتم استخدام الطبقتين فقط في وحدات البكسل الفرعية الزرقاء، مع الإبقاء على الوحدات الحمراء والخضراء في طبقة واحدة. يُعرف هذا المفهوم باسم “التاندوم المبسط”، وهو خيار أقل تكلفة لمعالجة مشكلة تدهور البكسل الأزرق بمرور الوقت.

