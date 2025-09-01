تكنولوجيا: Google Pixel 10 Pro XL يدعم شحن Apple MagSafe Battery Pack

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - صممت شركة أبل بطارية MagSafe الأصلية مع إطلاق سلسلة iPhone 12، لكنها لم تصنع أي نسخة لاحقة، بل أزالت هذا الملحق تمامًا من متجرها بحلول عام 2023.

ومع ذلك، يمكن لمن يمتلكون هذه البطارية البسيطة الاستمرار في استخدامها، بشرط ترقية هواتفهم إلى سلسلة Pixel 10 الجديدة.

وقد أظهر مستخدم على منصة X باسم Paul J أن بطارية Apple الأصلية تعمل مع هاتف Pixel 10 Pro XL الجديد. وعلى الرغم من أن البطارية قد لا تدعم رسميًا معيار Qi2.2 المتقدم الخاص بالهاتف، مثل شاحن Ugreen MagFlow الذي يوفر حتى 25 واط والمتوفر حاليًا على أمازون، إلا أنها تبدو متوافقة عمليًا.

ساهمت أبل في تطوير معيار الشحن اللاسلكي العالمي بفضل خبرتها في MagSafe، وهو ما قد يفسر سبب عمل البطارية القديمة بكفاءة مشابهة لشاحن Pixelsnap الجديد.

وبالتالي، يمكن للملحق القديم أن يظل مفيدًا لبعض الوقت بدلًا من التخلص منه. وفي الوقت نفسه، يُعتقد أن أبل ستطلق أخيرًا شاحنًا مساعدًا جديدًا لهاتف iPhone 17 Air، رغم أن استخدامه قد يقلل من هدف تصميم الهاتف النحيف للغاية.

