تكنولوجيا: تحديث One UI 8 Watch Beta 4 يصل إلى Samsung Galaxy Watch7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج التحديث التجريبي الرابع من واجهة One UI 8 Watch لساعتها Galaxy Watch7، حيث يأتي برقم إصدار L310XXU1ZYI2 وحجم تنزيل يبلغ 180 ميجابايت.

وفقًا لما ظهر في لقطة شاشة سجل التغيير المنشورة على منتدى مجتمع سامسونج، يجلب تحديث One UI 8 Watch Beta 4 تحسينات واضحة في تتبع اللياقة البدنية، خصوصًا عند ممارسة الجري والسباحة.

بالإضافة إلى ذلك، يرفع التحديث مستوى التصحيح الأمني في الساعة إلى سبتمبر 2025، مما يعزز من أمان النظام.

في الوقت الحالي، يتوفر التحديث في كوريا الجنوبية فقط، ومن المتوقع أن يتم طرحه في المزيد من الدول خلال الفترة القادمة.

وإذا كنت من مستخدمي Galaxy Watch7 المشتركين في البرنامج التجريبي وتعيش في كوريا الجنوبية ولم يصلك التحديث بعد، يمكنك التحقق يدويًا من خلال تطبيق Wearable على هاتفك المقترن، ثم الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بالساعة > تحديث برنامج الساعة.

