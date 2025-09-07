تكنولوجيا: تسريب ضخم يكشف التصميم الكامل لهاتف شاومي الرائد القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت لاحق من هذا الشهر، تستعد كوالكوم للكشف عن معالجها الرائد الجديد، والذي يُتوقع أن يحمل اسم Snapdragon 8 Elite 2، وقد يتم تسميته Snapdragon 8 Elite Gen 5.

بعد ذلك مباشرة، تشير التسريبات إلى أن شاومي ستكشف عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة، والتي ستضم Xiaomi 16 وXiaomi 16 Pro وXiaomi 16 Pro Max، وجميعها ستعمل بالمعالج الجديد.

أحد هذه الهواتف الثلاثة ظهر في تسريب كامل للواجهة الأمامية بالصورة التي ترونها أدناه. المصدر، وهو المسرّب الشهير Ice Universe، لم يحدد أي من هذه الأجهزة هو بالضبط، لكنه أكد أنه ينتمي للسلسلة نفسها، نظرًا لأن خلفية الشاشة تعود لنظام HyperOS 3، الذي ستأتي به جميع هواتف سلسلة Xiaomi 16 عند الإطلاق.

يشير التسريب أيضًا إلى أن الهاتف سيحمل أنحف حواف متماثلة وأكثر زوايا شاشة انحناءً في تاريخ الهواتف الذكية، مع زوايا أكثر استدارة من تلك الموجودة في iPhone 17 Pro. هذه مزاعم جريئة بلا شك، لكن التصميم يبدو متوافقًا معها بالفعل.

أما بالنسبة لترتيب هواتف السلسلة الجديدة، فإن Xiaomi 16 وXiaomi 16 Pro سيأتيان بنفس الحجم تقريبًا، مع مواصفات أعلى في نسخة Pro، بينما سيكون Pro Max نسخة أكبر من Pro.

هذا النهج سبق أن اتبعته شركات مثل جوجل وأبل وحتى فيفو، ويبدو أن شاومي تسعى لتقديم خيار بشاشة أصغر مع مواصفات رائدة.

