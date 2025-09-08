تكنولوجيا: موعد إطلاق Meizu 22 وتصميمه ومواصفاته تظهر لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Meizu أخيرًا موعد إطلاق هاتفها الرائد الجديد Meizu 22، وكشفت أيضًا عن تصميمه وأهم مواصفاته. ومن المقرر أن يتم الكشف عن الهاتف رسميًا في الصين يوم 15 سبتمبر.

سيعمل Meizu 22 بمعالج Snapdragon 8s Gen 4، وسيأتي بشاشة مسطحة قياس 6.3 بوصة بتقنية 2.5D. وكانت الشركة قد أعلنت في يوليو الماضي أن الهاتف سيحصل على حواف نحيفة للغاية بسمك 1.2 ملم فقط.

وتوضح الصور التشويقية أن الهاتف يتميز بحواف موحدة نحيفة جدًا، مع شاشة مسطحة وفتحة للكاميرا الأمامية أصغر من المعتاد. أما في الخلف، فيضم الهاتف وحدة مربعة في الزاوية العليا اليسرى تحتوي على ثلاث كاميرات.

وتتكون الكاميرات الخلفية من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة عريضة جدًا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريب بصري حتى 3x. في حين تأتي الكاميرا الأمامية أيضًا بدقة 50 ميجابكسل.

كما أكدت الشركة أن الهاتف سيحتوي على غرفة تبريد بالبخار بمساحة 4,500 ملم مربع، وسيزن 190 جرامًا بسمك يبلغ 8.15 ملم. وتشير التسريبات إلى أن الجهاز سيحمل بطارية بسعة 5,500 مللي أمبير.

ومن المتوقع الكشف عن جميع التفاصيل بما في ذلك السعر الأسبوع المقبل، بينما بدأت الحجوزات المسبقة بالفعل عبر متجر Meizu الرسمي في الصين.

المصدر