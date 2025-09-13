تكنولوجيا: جهاز شاومي Pad 8 Pro يظهر في اختبارات مبكرة مع معالج Snapdragon 8 Elite وذاكرة 16 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق مجموعة من أجهزتها الرائدة الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المقرر أن تصل هذه المنتجات بشكل منفصل عن حدث الإطلاق العالمي لهواتف Xiaomi 15T وXiaomi 15T Pro ونظام HyperOS 3 وربما ساعة Watch S4 بقياس 41 مم، المقرر رسميًا في 24 سبتمبر. ومع ذلك، لم تكشف الشركة بعد عن موعد طرح سلسلة Xiaomi 16 أو أجهزة Pad 8.

وفي هذه الأثناء، ظهر ما يُعتقد أنه جهاز Pad 8 Pro على منصة Geekbench من خلال اختبارين للمعالج. ورغم أن القوائم لم تُشر إلى الاسم التجاري مباشرة، فإنها ذكرت رقم الطراز 25091RP04C، الذي ارتبط سابقًا بجهاز Pad 8 Pro وليس بالإصدار الأصغر Pad 8.

وبحسب التسريبات، سيحمل الجهاز بطارية ضخمة بسعة تقارب 10,000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 67 واط.

وتؤكد قوائم Geekbench أن شاومي زودت جهازها اللوحي الجديد بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، حيث يظهر تحت مُعرّف خاص يتوافق مع هذا المعالج.

كما تكشف القوائم أن الجهاز سيعمل بنظام اندرويد 16 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت. ومن المرجح، استنادًا إلى الإصدارات السابقة، أن تتوفر نسخ أخرى بذاكرة 8 أو 12 جيجابايت، بينما تأتي نسخة 16 جيجابايت كخيار أعلى.

أما من حيث الأداء، فقد أظهرت النتائج تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالجيل السابق Pad 7 Pro، مع زيادة تصل إلى 48% في أداء النواة الواحدة و87% في الأداء متعدد الأنوية.

وفي المقابل، يتفوق الجهاز بشكل محدود على الأجهزة المزودة بمعالج Dimensity 9400+ مثل Galaxy Tab S11 وGalaxy Tab S11 Ultra، حيث يحقق زيادة بنحو 6% في الأداء أحادي النواة و12% في الأداء متعدد الأنوية.

المصدر