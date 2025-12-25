"الأرصاد" يوضح فرص هطول الأمطار المتوقعة على الدولة من 25 إلى 29 ديسمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تشهد الدولة خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الجاري فرصة لسقوط أمطار.

وأوضح المركز، أن طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

