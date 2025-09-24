تكنولوجيا: واتساب يطلق ميزة ترجمة الرسائل لمستخدمي اندرويد وآيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “ترجمة الرسائل”، والتي تتيح للمستخدمين ترجمة النصوص داخل المحادثات بشكل مباشر.

تعمل الميزة في المحادثات الفردية والجماعية وكذلك في القنوات، حيث يمكن للمستخدم الضغط مطولًا على أي رسالة مكتوبة بلغة مختلفة، ثم اختيار “ترجمة” وتحديد اللغة المراد الترجمة منها أو إليها. كما يمكن تنزيل الترجمات للاستخدام لاحقًا.

وفّر واتساب لمستخدمي اندرويد خيارًا إضافيًا، وهو تفعيل الترجمة التلقائية لجميع الرسائل الواردة داخل محادثة معينة، مما يسهّل متابعة النقاشات بلغات مختلفة دون الحاجة للترجمة اليدوية في كل مرة.

وأكد التطبيق أن جميع الترجمات تُجرى على الجهاز نفسه، ما يعني أن واتساب لا يطّلع على محتوى الرسائل. وتبدأ الميزة بالوصول تدريجيًا لمستخدمي آيفون واندرويد بلغات محددة. بالنسبة لمستخدمي اندرويد، تتوفر الترجمة حاليًا للغات الإنجليزية والإسبانية والهندية والبرتغالية والروسية والعربية، بينما يتمكن مستخدمو آيفون من الترجمة إلى أكثر من 19 لغة مختلفة.

المصدر