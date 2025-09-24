تكنولوجيا: سامسونج تطلق برنامج One UI 8 Watch التجريبي لساعتي Galaxy Watch6 و Watch6 Classic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج في يوليو اختبار واجهة One UI 8 Watch التجريبية على سلسلة Galaxy Watch5، وها هي الآن تعلن رسميًا عن انطلاق البرنامج التجريبي نفسه لساعتي Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic.

يتوافر البرنامج حاليًا داخل كوريا الجنوبية فقط، لكن من المتوقع أن تعلن سامسونج عن طرحه في دول أخرى خلال الفترة المقبلة.

وإذا كنت من مستخدمي Galaxy Watch6 أو Watch6 Classic في كوريا الجنوبية وترغب في تجربة واجهة One UI 8 Watch الجديدة قبل الإطلاق الرسمي، يمكنك الاشتراك في البرنامج عبر تطبيق Samsung Members.

