تكنولوجيا: Nothing تطلق نسخة Open Beta من نظام Nothing OS 4.0 المبني على اندرويد 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Nothing في وقت سابق من هذا الشهر عن واجهتها الجديدة Nothing OS 4.0 المبنية على اندرويد 16، الذي أطلقته جوجل في يونيو الماضي. واليوم، أتاحت الشركة أول إصدار Open Beta من النظام للراغبين في تجربته والمشاركة في اختباره.

يمكن تثبيت النسخة التجريبية حاليًا على هواتف Nothing Phone (3)، Phone (2)، Phone (2a)، وPhone (2a) Plus. بينما ما تزال هواتف Phone (3a) وPhone (3a) Pro خارج القائمة مؤقتًا، على أن تحصل على التحديث في أكتوبر المقبل. وللمشاركة، يجب أولًا أن يعمل الجهاز على آخر إصدار مستقر متاح.

بعد التأكد من ذلك، يحتاج المستخدم إلى تثبيت ملف APK خاص توفره الشركة عبر منشور رسمي في منتدى Nothing. هذا الملف يضيف خيارًا جديدًا داخل الإعدادات تحت قسم System باسم Nothing Beta Hub، ومن خلاله يمكن التسجيل في البرنامج ثم الضغط على Go to Update للحصول على النسخة.

وبما أن هذا الإصدار ما يزال تجريبيًا، فمن الطبيعي أن تظهر بعض الأخطاء والمشكلات. لذلك، تُحذر Nothing من استخدامه على الجهاز الأساسي للمستخدم. كما تشجع الشركة المشتركين على مشاركة ملاحظاتهم وتجاربهم من خلال خيار Feedback في الإعدادات، وذلك للمساهمة في تحسين التجربة قبل الإطلاق النهائي.

المصدر