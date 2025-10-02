تكنولوجيا: تسريبات مبكرة تكشف تفوق Snapdragon X2 Elite Extreme على أقوى معالجات إنتل وAMD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدا أن الجدل القديم بين معالجات x86 وARM لن يهدأ مجددًا، لكن نتائج مبكرة من اختبارات Snapdragon X2 Elite Extreme أظهرت تفوقًا كبيرًا على أحدث معالجات إنتل وAMD سواء في الأداء أحادي النواة أو متعدد النوى.

جاءت هذه النتائج من منصة Geekbench 6.5، حيث تفوّق المعالج الجديد على كل من AMD Ryzen AI 9 HX 370 وIntel Core Ultra 7 258V، بالإضافة إلى النسخة الأصلية من Snapdragon X Elite التي اختبرتها PCWorld سابقًا.

وبالمثل، أثبت Snapdragon X2 Elite Extreme تفوقه الواضح في Cinebench 2024 على معالجات x86 وحتى على الجيل السابق من معالجاته.

يحمل المعالج الجديد (X2E-96-100) وحدة معالجة مركزية من 18 نواة: 12 نواة Prime بسرعة 4.4 جيجاهرتز مع جميع الأنوية النشطة (وتصل إلى 5.0 جيجاهرتز مع تبريد مناسب)، بجانب 6 أنوية Performance بسرعة 3.6 جيجاهرتز دون تعزيز إضافي.

أعلنت كوالكوم عن ثلاثة إصدارات من جيل X2: Elite Extreme (96) وElite (88) وElite (80)، جميعها تشترك في نفس وحدة الذكاء الاصطناعي NPU بقدرة 80 TOPS، لكن باختلافات في تكوينات وحدة المعالجة المركزية والرسوميات والذاكرة المخبئية.

ومع ذلك، سمحت الشركة باختبار نسخة Elite Extreme فقط خلال حدث الإطلاق، في ظروف خاضعة لرقابتها، بينما راقب الصحفيون سير التجارب.

أُجريت الاختبارات على أجهزة حاسوب محمولة موصولة بالكهرباء، وأكدت كوالكوم أن الأداء يبقى ثابتًا حتى عند الاعتماد على البطارية. الأجهزة المختبرة كانت مزودة بذاكرة 48 جيجابايت DDR5X، ولم يتضح إن كانت مدمجة على الشريحة أم قابلة للإزالة.

يُذكر أن معالج Extreme يدعم واجهة ذاكرة أوسع (192-بت بسرعة 228 جيجابايت/ثانية) مقارنة بالنسختين الأخريين (128-بت بسرعة 152 جيجابايت/ثانية).

أما على صعيد الرسوميات، فقد تضمن Snapdragon X2 Elite Extreme معالج Adreno X2-90 بتردد يصل إلى 1.85 جيجاهرتز.

وفي اختبار 3DMark Steel Nomad Light، تفوق بنسبة 80% على بطاقات Intel Arc 140V وAMD Radeon 890M المدمجة، محققًا قفزة بمقدار 2.6 ضعف مقارنة بسابقه.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، قدمت وحدة NPU الجديدة أداءً بقدرة 80 TOPS (INT8)، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف أداء الجيل السابق Snapdragon X Elite (45 TOPS). النتائج أظهرت أن المعالج الجديد يتجاوز منافسيه في تسريع مهام الذكاء الاصطناعي، متفوقًا بشكل أوضح مما توحي به الأرقام النظرية.

من المتوقع أن تصل الأجهزة المزودة بمعالجات Snapdragon X2 Elite إلى الأسواق في ربيع 2026، مع ترقب صدور اختبارات حقيقية لإصداري Elite (88) وElite (80) في ذلك الوقت.

