تكنولوجيا: ميزة الكاميرا الذكية في Google Pixel 10 Pro: ماذا تقدم للمستخدمين؟

جاء هاتف Google Pixel 10 Pro بشاشة OLED LTPO مقاس 6.3 بوصة بدقة +QHD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع يتجاوز 3200 نتس، ما يجعله من بين أكثر الهواتف سطوعًا في السوق.

وتوفر طبقة Gorilla Glass Victus 2 حماية قوية للشاشة، بينما يحمل الجهاز شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار. ويعمل الهاتف بمعالج Tensor G5 من جوجل، مع ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت وسعة تخزين تتراوح بين 128 جيجابايت و1 تيرابايت.

يدعم الهاتف أحدث تقنيات الاتصال، بما في ذلك Wi-Fi 7 وBluetooth 6.0 وNFC وUWB وشبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى ميزة جديدة تُعرف باسم Pixelsnap، وهي مغناطيس مدمج لتثبيت الإكسسوارات بسهولة.

أما البطارية فتبلغ سعتها 4970 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط سلكيًا و15 واط لاسلكيًا. ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع ضمان سبع سنوات من التحديثات، ويضم ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل Gemini وCircle to Search.

من الناحية الفوتوغرافية، يعتمد الهاتف على نظام كاميرا ثلاثي العدسات يضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS)، وعدسة فائقة العرض، وأخرى مقرّبة تدعم تكبيرًا بصريًا حتى 5×.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 42 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي، وتتيح تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية أو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع دعم HDR.

الميزة الأبرز في منظومة الكاميرا هي Camera Coach، وهي أداة ذكية جديدة تهدف إلى إلهام المستخدمين وتوجيههم أثناء التصوير، سواء كانوا محترفين أو مبتدئين. لا تزال الميزة في مرحلة التطوير، ويمكن تفعيلها من الإعدادات ثم تشغيلها من خلال رمز الكاميرا المزود بالذكاء الاصطناعي داخل التطبيق.

عند الضغط على الرمز، يقوم الخوارزم بتحليل المشهد المباشر في السحابة، ليقترح بعد ذلك تراكيب مختلفة للصورة ويُرشد المستخدم خطوة بخطوة نحو النتيجة المثالية. وتُظهر مجموعة الصور المسربة كيفية عمل الميزة والنتائج التي تنتج عنها.

