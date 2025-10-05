تكنولوجيا: تسريب صور ومواصفات OnePlus 15 قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن هاتف OnePlus 15 يقترب كثيرًا من موعد الإعلان الرسمي. فوفقًا لأحدث التسريبات، من المقرر أن يتم الكشف عنه عالميًا في 13 أكتوبر، ما يعني أن الشركة قد تعقد حدثًا واحدًا يشمل كل الأسواق، سواء في الصين أو الأسواق العالمية. وحتى الآن، تحافظ OnePlus على سرية تفاصيل الهاتف، ولم تؤكد سوى أنه سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم.

لكن بفضل تسريب جديد على منصة Weibo، ظهرت قائمة مفصلة بالمواصفات المحتملة للجهاز، ورغم ذلك يُنصح بالتعامل مع هذه المعلومات بحذر حتى الإعلان الرسمي.

تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحمل شاشة AMOLED من نوع BOE X3 بقياس 6.78 بوصة بدقة 1.5K، مع تقنية LTPO ومعدل تحديث ديناميكي يتراوح بين 1 هرتز و165 هرتز. كما ستدعم الشاشة تقنيتي Dolby Vision وPro XDR، مع سطوع أقصى يصل إلى 1800 شمعة.

أما من ناحية الأداء، فالهاتف سيعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 كما ذُكر سابقًا، مع ذاكرة LPDDR5X وسعة تخزين UFS 4.1. وتشمل خيارات الذاكرة المتاحة 12/256 جيجابايت، 12/512 جيجابايت، 16/256 جيجابايت، 16/512 جيجابايت، و16/1 تيرابايت، وقد تختلف هذه الإصدارات حسب المنطقة. كما سيدعم الهاتف تقنية Wind Chi Game Kernel 2.0 لتحسين تجربة الألعاب.

في قسم التصوير، سيأتي OnePlus 15 بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل لكل منها. تعتمد الكاميرا الرئيسية على مستشعر Sony LYT-700 بفتحة عدسة f/1.8 مع دعم التثبيت البصري (OIS) وبُعد بؤري 24 مم، بينما تستخدم الكاميرا الواسعة والمقربة مستشعرات Samsung ISOCELL JN5، الأولى بعدسة f/2.0 بزاوية 0.6x (15 مم)، والثانية بعدسة f/2.8 لتقريب بصري 3.5x (85 مم) مع OIS أيضًا.

أما في ما يخص البطارية، فالهاتف يُتوقع أن يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 7300 ملّي أمبير من الجيل الثالث، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

وسيتضمن الجهاز سماعات مزدوجة من الجيل الجديد، ومحرك اهتزاز قوي، وخوارزمية محسّنة للمس باليد المبللة، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة، ونظام تبريد مطوّر، بالإضافة إلى دعم NFC متعدد الوظائف، ومنفذ IR للتحكم عن بُعد، ومنفذ USB Type-C بمعيار USB 3.1 Gen1 بسرعة نقل تصل إلى 5 جيجابت في الثانية.

لم تُكشف الأسعار بعد، لكن التسريب يؤكد أن OnePlus 15 سيتوفر بثلاثة ألوان: البنفسجي، والتيتانيوم، والأسود، ضمن الإصدارات التخزينية المذكورة سابقًا.

