تكنولوجيا: تسريب جديد لهاتف Realme GT 8 Pro يكشف صورة حية ومواصفات قوية

رغم أن معظم المعلومات السابقة عن هاتف Realme GT 8 Pro لم تكن جديدة تمامًا، إلا أن تسريبًا حديثًا كشف عن تفاصيل إضافية مثيرة تخص الجهاز المرتقب. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن الهاتف إلى جانب النسخة العادية Realme GT 8 خلال هذا الشهر.

الميزة التصميمية الأبرز التي تروّج لها Realme هي إمكانية تبديل جزيرة الكاميرات الخلفية، ما يسمح للمستخدم بتغيير شكلها وتصميمها الخارجي. ورغم أن مواضع العدسات لن تتغير فعليًا، إلا أن الشركة ستوفر خيارات متعددة لتصميم الجزيرة بفضل تعاونها مع شركة Ricoh.

وتُظهر الصور المسربة الهاتف مع تصميمين مختلفين للكاميرا، بينما يلمّح الفيديو التشويقي إلى وجود ما لا يقل عن ثلاثة خيارات. ويبدو أن عملية التبديل لن تكون بسيطة تمامًا، إذ تظهر في الصور مسامير دقيقة تُثبت الجزيرة في مكانها بدلًا من آلية فصل سريعة.

أما من حيث المواصفات، فيُتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة OLED مسطحة قياس 6.78 بوصة بدقة QHD ومعدل تحديث 144 هرتز، مع دعم 10 بت وتقنية LTPO من شركة BOE.

وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع ذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت من RAM. كما سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 120 واط.

في جانب التصوير، يبدو أن Realme جهزت الهاتف بمواصفات قوية؛ حيث سيضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من نوع LYT-808 بحجم 1/1.4 بوصة مع تثبيت بصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل يُرجّح أنها Samsung ISOCELL JN5، إلى جانب كاميرا بيريسكوب تليفوتو بدقة 200 ميجابكسل من نوع HP5 بحجم 1/1.56 بوصة مع قدرات Telemacro.

وسيحصل الهاتف أيضًا على تحسينات في مستوى الصوتيات والاهتزازات، مع مستشعر بصمة فوق صوتي مدمج في الشاشة.

ورغم وجود ميزة تبديل جزيرة الكاميرا، إلا أن الهاتف سيحتفظ بمعيار مقاومة IP69 الكامل، ما يشير إلى أن تصميمه لن يتأثر بهذه الميزة. وسيعمل الجهاز بنظام اندرويد 16 مع واجهة Realme UI 7 الجديدة.

