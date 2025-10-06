تكنولوجيا: نتائج اختبارات سلسلة Xiaomi 17 تكشف أداءً مخيبًا لمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعد سلسلة Xiaomi 17 أول الهواتف التي تعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Elite Gen 5، ولكن رغم التحسينات الملحوظة في الأداء مقارنة بالإصدارات السابقة، تشير نتائج الاختبارات الميدانية إلى أن أداء الهواتف لا يعكس كامل قدرات هذا المعالج القوي.

وفقًا لأحدث مخطط أداء صادر عن AnTuTu، حقق هاتف Xiaomi 17 نتيجة 981,459 في اختبار المعالج المركزي، وهي نتيجة قوية بمفردها، لكنها تتفوق بنسبة طفيفة لا تتجاوز 3٪ على Vivo X200 Ultra الذي يستخدم معالج الجيل السابق Snapdragon 8 Elite. والأدهى أن هاتفي Xiaomi 17 Pro وXiaomi 17 Pro Max سجلا نتائج أقل من النسخة العادية.

أما في اختبارات Geekbench، فقد جاءت النتائج مخيبة للآمال أيضًا مقارنة بالأرقام المسربة قبل الإطلاق. حيث سجلت نسخ المراجعين أرقامًا تتراوح بين 3,328 و3,407 في اختبار النواة الواحدة،

وبين 10,120 و10,416 في الاختبار المتعدد، وهي نتائج جيدة لكنها ليست فارقة عن هواتف مثل Oppo Find X8 Ultra، الذي سجل 3,145 و9,722 في نفس الاختبارات. وفي المقابل، حقق جهاز الاختبار المرجعي من كوالكوم (QRD) نتائج أعلى بكثير بلغت 3,832 و12,459.

تشير هذه الأرقام إلى أن أداء سلسلة Xiaomi 17 أقل قليلًا مما يمكن أن يقدمه معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 فعليًا.

ويرجح أن السبب يعود إلى خيارات الضبط المحافظة أو متطلبات البرمجيات الخاصة بواجهة شاومي. وغالبًا ما تتكرر هذه الملاحظة مع هواتف شاومي وسامسونج، في حين يُتوقع أن تقدم هواتف الشركات المنافسة مثل Honor وOppo وRedMagic أداءً أقرب إلى أقصى قدرات المعالج الجديد.

