تكنولوجيا: iFixit تصف Pixel Watch 4 من جوجل بأنها أكثر ساعة ذكية قابلة للإصلاح حتى الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل عن ساعتها الذكية Pixel Watch 4 في شهر أغسطس الماضي إلى جانب سلسلة Pixel 10، لكنها لم تصل إلى الأسواق فعليًا إلا مؤخرًا، بالتزامن مع إطلاق هاتف Pixel 10 Pro Fold.

اليوم، نشر فريق iFixit فيديو لتفكيك الساعة، واصفًا إياها بأنها أكثر ساعة ذكية قابلة للإصلاح في التاريخ، وهو وصف نادر في عالم الأجهزة القابلة للارتداء.

يبدأ تفكيك الساعة بفك بعض البراغي الخارجية التي تشغّل أيضًا آلية مفصلية داخلية. وعلى عكس أحدث إصدارات ساعة أبل، تعتمد Pixel Watch 4 تصميمًا حقيقيًا للدخول من الجهة الخلفية، مما يسهل الوصول إلى المكونات الداخلية دون تدمير الهيكل.

ولتحقيق هذا المستوى من القابلية للإصلاح، أعادت جوجل تصميم بنية الساعة بالكامل. فمحرك الاهتزاز مُثبت بواسطة براغٍ ومتصّل عبر دبابيس pogo، ويعمل اثنان من براغيه في الوقت نفسه لتثبيت البطارية. يمكن استبدال بطارية الساعة في غضون دقائق قليلة فقط.

أما الشاشة، فهي محاطة بحلقة عازلة (O-ring gasket) قابلة للاستبدال ومتوفرة للبيع، ما يمنح الساعة تصنيف مقاومة IP68 للغبار والماء دون الحاجة لاستخدام الغراء، بل بالاعتماد على البراغي والحلقة فقط. حتى اللوحة الرئيسية التي تضم المعالج يمكن فكها بسهولة كبيرة.

بفضل هذا التصميم الداخلي الذكي والمبتكر، حصلت Pixel Watch 4 على تقييم مبدئي مذهل بلغ 9 من 10 في مقياس iFixit لقابلية الإصلاح، وهو إنجاز يُعد استثنائيًا لجهاز بهذا الحجم الصغير. وصف الفريق تصميم الساعة بأنه “مدروس بعناية” و”مصمم ليُصلح بسهولة”.

المصدر