تكنولوجيا: فيفو تكشف رسميًا عن نظام OriginOS 6 وتستعرض خارطة تحديث أجهزتها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت فيفو رسميًا عن نظام OriginOS 6 خلال مؤتمر المطورين لعام 2025، وهو الحدث الذي شهد أيضًا الكشف عن BlueOS 3.0 وCarLink 3.0. وقد شكّل النظام الجديد أحد أبرز محاور المؤتمر، إذ يقدّم تحسينات كبيرة في التصميم والتفاعل البصري.

يأتي OriginOS 6 بتصميم جديد يمنح الواجهة إحساسًا أكثر عمقًا وتدرجًا، حيث تعتمد العناصر على تأثيرات ثلاثية الأبعاد مع ظلال وشفافية تضيف طبقات مرئية متداخلة، ما يمنح التجربة مظهرًا شبيهًا بتأثير “الزجاج السائل” الذي قدمته أبل في نظام iOS 26.

كما حسّنت فيفو الرسوم المتحركة بشكل شامل، إذ أضافت منحنى حركة جديدًا وأكثر سلاسة، مع عناية خاصة بالتفاصيل الصغيرة لتقديم تجربة استخدام طبيعية وبديهية قدر الإمكان.

أما الأيقونات، فقد أعيد تصميمها بالكامل لتستلهم أسلوبها من أيقونات هاتف vivo X Fold5، مع توظيف الضوء والظل لإضفاء إحساس مكاني أكثر واقعية وعمقًا على الواجهة.

تم إطلاق OriginOS 6 أولًا في الصين، على أن يتم الكشف العالمي عنه في 15 أكتوبر. وسيكون كل من vivo X300 وiQOO 15 أول الأجهزة التي ستصدر بالنظام الجديد.

ووفقًا لبيان فيفو، سيبدأ البرنامج التجريبي المفتوح للنظام في شهر نوفمبر، حيث ستكون أولى الهواتف التي تحصل على التحديث هي vivo X Fold5، وسلسلة vivo X200، إلى جانب iQOO 13 وiQOO Neo10.

