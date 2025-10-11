تكنولوجيا: تسريب Galaxy Buds 4 يكشف عن تصميم أكثر نعومة واستدارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق جيلها الجديد من السماعات اللاسلكية خلال العام المقبل، وقد ظهرت الآن أولى التسريبات التي تكشف ملامح تصميم Galaxy Buds 4. جاء التسريب عبر موقع Android Authority، الذي اكتشف أيقونة داخل واجهة One UI 8.5 الجديدة، لتمنحنا لمحة مبكرة وواضحة عن شكل السماعة الفردية.

إذا كنت قد وجدت تصميم Galaxy Buds 3 حادّ الزوايا أكثر من اللازم، فربما تكون التغييرات الجديدة أقرب إلى ما كنت تنتظره. يبدو أن سامسونج تسعى إلى تحسين تصميمها القائم بدلًا من إدخال تغييرات جذرية كما فعلت في الجيل السابق.

تُظهر الأيقونة أن سامسونج ستحتفظ بالشكل العام القريب من سماعات الـ”ستيم”، ما يعني أن المظهر لن يختلف كليًا، لكن الفارق الرئيسي يتمثل في الانتقال من التصميم الزاوي إلى أسلوب أكثر نعومة واستدارة. هذا التغيير يوحي بأن الشركة تركز على تعزيز الراحة أثناء الاستخدام ومنح السماعات مظهرًا أكثر أناقة وانسيابية.

كذلك تُظهر الأيقونة بوضوح وجود أطراف سيليكون داخل الأذن، ما يُتوقع أن يوفر ثباتًا أفضل وراحة أكبر، خاصة عند ارتدائها لفترات طويلة. ورغم أن الصورة المسربة ليست حقيقية للجهاز نفسه، إلا أنها ترسم الخطوط العامة للغة التصميم الجديدة التي ستتبناها سامسونج في Galaxy Buds 4.

ومن المنتظر أن تطلق الشركة إصدارين من السماعات هما Galaxy Buds 4 وGalaxy Buds 4 Pro. وحتى الآن لم تصدر سامسونج أي تعليق رسمي حول السماعتين، لكن تقارير عديدة تشير إلى احتمال الكشف عنهما بالتزامن مع سلسلة Galaxy S26 في مطلع العام المقبل.

ومع اقتراب موعد الإطلاق، يُتوقع أن تتكاثر التسريبات التي ستكشف المزيد من التفاصيل عن تصميم ومواصفات هذه السماعات.

