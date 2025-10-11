تكنولوجيا: ساعة Pixel Watch 4 من جوجل تحصد تقييمًا نادرًا في سهولة الإصلاح من iFixit

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل ساعة Pixel Watch 4 كإصدار جديد من سلسلتها القابلة للارتداء، مع تحسينات طفيفة على مستوى المواصفات مقارنة بالجيل السابق.

ورغم أن التحديثات لا تبدو كبيرة على الورق، إلا أن الشركة ركزت بشكل واضح على سهولة صيانة الساعة، وهو ما أكدته منصة iFixit مؤخرًا من خلال تفكيكها للجهاز.

أوضحت iFixit أن ساعة Pixel Watch 4 تختلف عن معظم الساعات الذكية الأخرى في السوق، إذ استخدمت جوجل حلقات مطاطية (gasket seals) وبراغي لإغلاق الهيكل بدلًا من المواد اللاصقة. هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في سهولة الإصلاح، رغم أنه أثار بعض المخاوف الأولية بشأن احتمال تفكك الهيكل بمرور الوقت.

لكنّ تجربة iFixit أثبتت أن البراغي تعمل على تحريك أذرع صغيرة مفصلية تُثبّت الغطاء الخلفي بإحكام، كما استخدمت جوجل حشوات مطاطية مخصصة وأخفت البراغي أسفل أماكن تثبيت الأساور لضمان مقاومة كاملة للماء ومنع أي تسرب داخلي.

ومن الجوانب اللافتة أيضًا أن بطارية الساعة مثبتة بالبراغي هي الأخرى، في حين تعتمد معظم الساعات الذكية على المواد اللاصقة بكثرة، ما يجعل استبدال البطارية عملية صعبة ومعقدة.

أما بالنسبة لبقية المكونات الداخلية، فقد لاحظت iFixit أن التصميم بأكمله يعتمد على مبدأ إمكانية الاستبدال السهل، وهو ما جعل الساعة تحصل على تقييم 9 من 10 في مقياس سهولة الإصلاح لدى iFixit، وهو رقم نادر جدًا في عالم الساعات الذكية، إذ لا تتجاوز معظمها تقييم 3 أو 4.

ورغم أن هذا الإنجاز المميز في سهولة الصيانة قد لا يكون كافيًا لإقناع مالكي Pixel Watch 3 أو Pixel Watch 2 بالترقية، نظرًا لتقارب العتاد بين الأجيال، إلا أن الخطوة تمثل بداية واعدة.

فإذا واصلت جوجل اعتماد هذا التوجه في الأجيال القادمة مع تحسين المواصفات التقنية، فقد تصبح ساعاتها المستقبلية أكثر جاذبية وجدوى من الإصدار الحالي.

