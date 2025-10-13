تكنولوجيا: هل يستحق Galaxy Tab S11 Ultra الترقية من Galaxy Tab S10 Ultra؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي Galaxy Tab S11 Ultra كتطوير محسوب ومدروس لسلفه Galaxy Tab S10 Ultra، إذ ركزت سامسونج على تحسينات دقيقة بدلًا من تغييرات جذرية.

أبرز ما يلفت النظر في التصميم هو النحافة اللافتة، حيث يبلغ سُمكه 5.1 ملم فقط، ليُعد من أنحف الأجهزة اللوحية في السوق، مع وزن يقارب 690 جرامًا. ويحافظ الهيكل الألمنيومي الأنيق على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.

أما الشاشة، فتأتي بقياس 14.6 بوصة من نوع AMOLED بتردد 120 هرتز وسطوع محسّن يصل إلى أكثر من 1700 نتس/م²، مما يجعل الرؤية في ضوء النهار أكثر وضوحًا.

وتواصل سامسونج استخدام لوحة عالية الدقة تقدم ألوانًا غنية وتباينًا قويًا، كما تم مضاعفة تردد الـPWM مقارنة بالجيل السابق، وهو ما ينعكس إيجابًا على راحة العين لدى المستخدمين الحساسين.

من الداخل، يعتمد الجهاز على معالج MediaTek Dimensity 9400+ مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وتخزين UFS 4.0 فائق السرعة، ليُظهر أداءً سريعًا ومستقرًا في الاستخدام اليومي والألعاب وتعدد المهام.

وتزيد البطارية الجديدة قليلًا لتصل إلى سعة 11,600 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقدرة 45 واط. كما يقدم النظام الجديد Android 16 بواجهة One UI 8.0 تحسينات كبيرة، تشمل وضع DeX المطور، وميزات Galaxy AI، وضمان سبع سنوات من التحديثات.

أما القلم الجديد S Pen فقد أصبح أكثر راحة في الاستخدام وأكثر دقة في الكتابة، لكنه فقد دعم البلوتوث، كما أن موضع تثبيته المغناطيسي نُقل إلى الحافة العلوية وأصبح أقل ثباتًا، وهو ما قد لا يرضي محبي التصميم السابق.

في المجمل، يُعد Galaxy Tab S11 Ultra أخف وزنًا وأكثر سطوعًا وأداءً من S10 Ultra، لكنه لا يقدم ثورة حقيقية في التصميم أو الوظائف.

لذا، من يملك الجيل السابق سيلاحظ تحسينات طفيفة فقط، بينما يُعتبر الجهاز خيارًا ممتازًا للمستخدمين الجدد الباحثين عن أفضل تجربة تابلت بنظام اندرويد متاحة حاليًا.

