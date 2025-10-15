تكنولوجيا: إطلاق Moto G100 في الصين ببطارية عملاقة سعتها 7000 ملي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا اليوم عن هاتف جديد ضمن فئة G، حيث انضم إصدار مطور من Moto G100 إلى جانب الهاتف النحيف والخفيف Moto X70 Air.

ويُعد هذا الإصدار الجديد بمثابة عودة قوية لاسم استخدمته الشركة منذ ما يقارب أربع سنوات مع هاتف Moto G100 (2021)، لكنه يأتي هذه المرة بتحسينات واضحة ومواصفات محدثة.

أبرز ما يميزه هو البطارية الضخمة التي تبلغ سعتها 7000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، مما يمنح الهاتف عمر بطارية طويل وتجربة استخدام ممتدة.

كما يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 2، وهو شريحة متوسطة الأداء أُطلقت قبل نحو عامين، وترافقها ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت.

في الجهة الأمامية، يأتي الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.72 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يمنح تجربة عرض سلسة وواضحة. وتضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما يحتوي الجانب الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

يعمل الجهاز بنظام اندرويد 15 مباشرة من الصندوق، كما يتمتع بحماية من الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP64. وتشير بعض التسريبات إلى أن هذه المواصفات قريبة من هاتف Moto G36 الذي يُتوقع أن يكون النسخة العالمية من هذا الإصدار الجديد.

يُباع Moto G100 الجديد في الصين بسعر 1399 يوان صيني (حوالي 196 دولارًا أمريكيًا) للإصدار المزود بذاكرة 8/128 جيجابايت، وقد بدأ الحجز المسبق عليه، على أن تُشحن الطلبات في 23 أكتوبر.

