تكنولوجيا: سامسونج تكشف لأول مرة عن هاتفها الثلاثي الطي “Trifold”

\u0643\u062a\u0628 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0633\u0644\u0637\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0642\u062d\u0637\u0627\u0646\u064a - \u0641\u064a \u062d\u062f\u062b \u062a\u0642\u0646\u064a \u0645\u0641\u0627\u062c\u0626\u060c \u0639\u0631\u0636\u062a \u0633\u0627\u0645\u0633\u0648\u0646\u062c \u0644\u0644\u0645\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0644\u0649 \u0646\u0645\u0648\u0630\u062c\u0647\u0627 \u0627\u0644\u062d\u0642\u064a\u0642\u064a \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0647\u0627\u062a\u0641 \u0627\u0644\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0644\u0644\u0637\u064a \u0645\u0631\u062a\u064a\u0646\u060c \u0627\u0644\u0645\u0639\u0631\u0648\u0641 \u0628\u0627\u0633\u0645 Trifold Phone\u060c \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0641\u0639\u0627\u0644\u064a\u0629 K-Tech Showcase \u0636\u0645\u0646 \u0642\u0645\u0629 APEC \u0641\u064a \u0643\u0648\u0631\u064a\u0627 \u0627\u0644\u062c\u0646\u0648\u0628\u064a\u0629.