تكنولوجيا: استعراض لسلسلة MagFlow المميزة من UGREEN

UGREEN MagFlow 2 in 1 Magnetic Wireless Charger

شحن لاسلكي : 25 واط للهاتف (Qi2 certified، يشحن iPhone 16 Pro Max إلى 50% في 30 دقيقة)، 5 واط للسماعات (مثل AirPods).

: شهادة Qi2 25W من WPC، ThermalGuard (مراقبة 200 مرة/ثانية). الخصائص: طي 360° أفقيًا و70° رأسيًا، توافق مع iPhone 12-17، AirPods، Galaxy Buds، أجهزة Qi، قاعدة مرجحة.

UGREEN MagFlow 3 in 1 Magnetic Wireless Charger

شحن لاسلكي : 25 واط للهاتف (Qi2 certified، 50% في 30 دقيقة لـiPhone 16 Pro Max)، 5 واط للسماعات، 3 واط للساعة (Apple Watch).

: شهادة Qi2.2 من WPC، ThermalGuard، مواد مقاومة للحرارة والاشتعال (PC flame-retardant). الخصائص: إمالة 70°، دوران 360°، توافق مع iPhone 12-17، AirPods، Apple Watch، Galaxy Buds، أجهزة Qi.

UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank

السعة : 10000 مللي أمبير ساعة.

: أول بنك مغناطيسي Qi2.2 من WPC، حماية من الشحن الزائد والحرارة، شهادة 3C للسفر. الخصائص: شحن 3 أجهزة معًا، توافق مع iPhone 12-17، AirPods، Galaxy Buds، أجهزة Qi، كفاءة 85%.مثالي للسفر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شركة UGREEN هي واحدة من الرواد العالميين في مجال الإكسسوارات التقنية، حيث تركز على حلول الشحن والتخزين والكابلات بتصميم عملي وبأسعار تنافسية. مع أكثر من 10 ملايين منتج مباع سنويًا عبر أكثر من 100 دولة، حصلت UGREEN على شهادات عالمية مثل Qi2 من Wireless Power Consortium (WPC)، مما يضمن كفاءة وأمانًا عاليين في منتجاتها. عائلة MagFlow، الإصدار الجديد لعام 2025، تمثل قفزة في تقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي بمعيار Qi2 25W، الذي يوفر شحنًا أسرع بنسبة 50% مقارنة بـQi1.3، مع مغناطيس قوي (حتى 9N) للثبات وكفاءة تصل إلى 85%، وحماية من الحرارة الزائدة (ThermalGuard). السلسلة متوافقة مع iPhone، AirPods، Apple Watch، وأجهزة أندرويد، وتشمل منتجات متعددة للاستخدام اليومي والسفر، مع ضمان لمدة عامين.هذا الشاحن اللاسلكي المغناطيسي 2 في 1 هو حل مكتبي مدمج لشحن الهاتف والسماعات اللاسلكية في وقت واحد، مصمم للاستخدام اليومي مع قاعدة مستقرة وتصميم قابل للطي (حجم مكعب 2.36 بوصة عند الطي).النسخة 3 في 1 هي محطة شحن مكتبية شاملة تشحن الهاتف، السماعات، والساعة الذكية معًا، مع قاعدة قابلة للإمالة للاستخدام كحامل.البنك المغناطيسي MagFlow هو حل محمول للشحن اللاسلكي أثناء التنقل، بتصميم مدمج يشبه الحافظة مع مغناطيس قوي.