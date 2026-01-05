تكنولوجيا: Lockin تطلق Everlasting Smart Lock مع كاميرا في CES 2026 بسعر 599 دولارًا #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Lockin عن جهازها الذكي الجديد Everlasting Smart Lock with Doorbell Cam خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهو قفل باب ذكي مدمج مع كاميرا جرس باب يعتمد على تقنية التعرف على الأوردة في راحة اليد كوسيلة أساسية للفتح، مع خيارات إضافية متعددة للدخول.

يتميز الجهاز ببطارية داخلية بسعة 16000 مللي أمبير ساعة توفر تشغيلًا يصل إلى عام كامل، مع دعم شحن شمسي اختياري لإطالة العمر إلى أجل غير محدود تقريبًا. يدعم فتح الباب عبر التعرف على الأوردة (Vein Recognition) لما يصل إلى 50 مستخدمًا، وبصمة الإصبع، وبطاقات NFC، ورموز PIN، وتطبيق الهاتف، ومفتاح تقليدي. تشمل الكاميرا المدمجة دقة 2K مع رؤية ليلية، وزاوية رؤية واسعة، وكشف حركة، وإمكانية التحدث ثنائي الاتجاه.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل مخصص يدعم الاتصال عبر Wi-Fi، مع تكامل مع Alexa وGoogle Assistant، وتخزين محلي للفيديو دون اشتراك سحابي إلزامي. يُثبت الجهاز فوق القفل الحالي دون الحاجة إلى استبدال الأسطوانة، مما يجعله سهل التركيب.

يبلغ سعر الجهاز 599 دولارًا أمريكيًا للإصدار الأساسي، مع خيار إضافة لوحة شحن شمسي بـ 99 دولارًا إضافيًا. يتوفر للطلب المسبق الآن، مع شحن يبدأ في الربع الثاني من عام 2026.