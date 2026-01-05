تكنولوجيا: PartyStudio تطلق مكبر صوت MIDI لاسلكي في CES 2026 بسعر 199 دولارًا #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة PartyStudio عن مكبر الصوت اللاسلكي الجديد PartyStudio خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهو جهاز يجمع بين وظيفة مكبر الصوت ووحدة تحكم MIDI في آن واحد. يحتوي الجهاز على 128 صوت آلة موسيقية مدمجة تغطي مجموعة واسعة من الآلات مثل البيانو والغيتار والطبول والأوركسترا، مما يتيح للمستخدمين تشغيل الموسيقى مباشرة دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

يتصل الجهاز لاسلكيًا عبر Bluetooth 5.3، ويدعم بروتوكول MIDI للتحكم في تطبيقات الموسيقى على الهواتف أو الحواسيب، مع لوحة مفاتيح حساسة للضغط وأزرار تحكم لتعديل الصوت والإيقاع. يوفر صوتًا بقوة 20 واط من خلال مكبرين استريو، مع دعم تأثيرات صوتية مدمجة وإمكانية التسجيل البسيط. يعمل ببطارية تدوم حتى 12 ساعة، مع شحن عبر USB-C.

يُباع الجهاز بسعر 199 دولارًا أمريكيًا، ومتاح للطلب المسبق الآن مع شحن يبدأ في الربع الثاني من عام 2026. يُروج له كأداة مثالية للموسيقيين الهواة والمحترفين الذين يبحثون عن حل محمول للعزف والحفلات الصغيرة.