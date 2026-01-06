تكنولوجيا: Anker تطلق مسجل الصوت “Soundcore Work” المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحجم “العملة المعدنية” CES2026#

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت علامة Soundcore التجارية (التابعة لشركة Anker) عن مسجل صوت جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي خلال معرض CES 2026. الجهاز الذي يحمل الاسم المناسب Work موجه بشكل أساسي للمحترفين، ولكنه يُعد خياراً مفيداً أيضاً للطلاب ولأي شخص يرغب في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل المحادثات الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

الميزات الرئيسية:

دقة التفريغ: تعد الشركة بدقة تصل إلى 97% في تحويل الصوت إلى نص عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

التلخيص: يقدم التطبيق المرافق ملخصات للمحادثات، على غرار العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

التحكم الذكي: يمكن للمستخدمين النقر المزدوج (Double-tap) على الجهاز خلال الأجزاء المهمة من المحادثة لضمان تمييزها ومنحها أولوية في المعالجة.

التصميم والحجم: رغم وجود العديد من مسجلات الصوت وتطبيقات الهواتف الذكية التي تقدم خدمات مماثلة، إلا أن Soundcore Work يتميز بصغر حجمه الشديد مما يجعله وسيلة تسجيل غير ملفتة للنظر. تصف الشركة الجهاز بأنه “بحجم العملة المعدنية”، مما يسمح بوضعه في أي مكان تقريباً، أو حتى ارتدائه كجزء من قلادة.

الأمان والتوافق والسعر:

يتمتع الجهاز بحماية مدمجة للخصوصية.

حاصل على شهادة MFi (معتمد لأجهزة Apple).

التوافر: الجهاز متاح حالياً بسعر 159 دولاراً.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات. تابعوا التغطية المباشرة للمؤتمرات الصحفية لشركات مثل LG وLego وHisense وNVIDIA وHyundai وغيرها عبر المدونة الحية لمعرفة أحدث المستجدات.

