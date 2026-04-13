تكنولوجيا: هونر تكشف عن حاسوب الألعاب WIN H9 بأول نظام تبريد سداسي المراوح في العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هونر لتوسيع محفظتها من حواسيب الألعاب المحمولة عبر سلسلة WIN من خلال جهاز قوي وجديد كلياً يضم بطاقة رسوميات تصل إلى طراز RTX 5070 Ti ومعالج Core Ultra 9 الفائق. والأكثر إثارة للاهتمام هو تقديم هذا الحاسوب المحمول الذي يحمل اسم Honor WIN Gaming Laptop H9 لحل فريد من نوعه للتحكم في درجات الحرارة، ليصبح بذلك أول حاسوب محمول للألعاب في العالم يتميز بنظام تبريد يضم ست مراوح داخل تصميم حواسيب الألعاب التقليدية المعتادة، حيث شاركت هونر بعض الميزات والإحصائيات التي تدعم هذا الإنجاز إلى جانب بعض الصور التي تعطي النظرة الأولى على الجهاز المنتظر.

وكشفت الحسابات الرسمية للشركة على منصة ويبو عن تفاصيل هذا النظام الاستثنائي الذي يتكون من مروحتين لسحب الهواء البارد وأربع مراوح لطرد الهواء الساخن، مما يجعله يتفوق على حامل اللقب السابق حاسوب Acer Predator 21 X الضخم الذي كان يضم خمس مراوح فقط. ورغم هذا العدد الكبير من المراوح، يأتي حاسوب هونر الجديد بتصميم أكثر إحكاماً وعملية مستوحى من بعض حواسيب الألعاب الشهيرة مثل سلسلة لينوفو ليجون وإلين وير، حيث تعمل مروحتا السحب الكبيرتان في الأسفل على إدخال الهواء النقي بينما تقوم المراوح الأربع الأصغر الموضوعة عمودياً بسحب الهواء الساخن وطرده من الخلف لتشتيت الحرارة بكفاءة عالية.

ويساهم هذا الإعداد السداسي للمراوح في توفير تدفق هواء أفضل بنسبة تبلغ 10% مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين حول سطح لوحة المفاتيح لضمان راحة المستخدم أثناء اللعب الطويل. ويرفع هذا النظام القوي إجمالي استهلاك الطاقة إلى 270 واطاً، في حين ستكشف اختبارات الأداء الفعلي عن مستويات الضوضاء الحقيقية لهذه المراوح التي تعمل بتناغم تام مع نظام الضبط Phantom Engine وتقنية Gaming Turbo X من هونر، للاستفادة من كسر السرعة الديناميكي وجدولة الذكاء الاصطناعي لتحسين معدلات الإطارات في الألعاب والأداء العام في مهام الإنتاجية المتنوعة.

و تشير التفاصيل إلى توفر الحاسوب بخيارين يجمعان بين المعالج وبطاقة الرسوميات، حيث يضم الخيار الأول معالج Intel Core i7-14650HX مع بطاقة رسوميات RTX 5060 وذاكرة عشوائية من نوع DDR5 تبلغ سعتها 16 جيجابايت، إلى جانب خيارات لمساحة التخزين تبلغ 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. وفي المقابل، يعمل الخيار الأعلى والأكثر قوة بمعالج Intel Core Ultra 9 290HX Plus الفائق مع بطاقة رسوميات RTX 5070 Ti، ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الأسعار والتوفر العالمي حتى هذه اللحظة، إلا أنه من المقرر إزاحة الستار عن الجهاز رسمياً في الصين يوم الثالث والعشرين من شهر أبريل الحالي.