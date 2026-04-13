تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف Motorola Razr 70 Ultra المنتظر ببطارية محسنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات حديثة عن العديد من المواصفات الخاصة بهاتف موتورولا القابل للطي من الجيل القادم الذي سيأتي بتصميم صدفي، حيث من المتوقع إطلاق الجهاز في وقت لاحق من هذا العام تحت اسم Motorola Razr 70 Ultra بينما سيحمل اسم Razr Ultra 2026 في أمريكا الشمالية. وتأتي هذه التسريبات بعد إطلاق موتورولا مؤخراً لهاتف Razr Fold على المستوى الدولي والمزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، ليكون هذا الإصدار الجديد واحداً من ثلاثة هواتف قابلة للطي تعتزم الشركة إطلاقها خلال هذا الموسم، مع توقعات بتقديم تحسينات ملحوظة على عمر البطارية مقارنة بإصدار العام الماضي رغم قلة التغييرات الجذرية في الجوانب التقنية الأخرى.

وقدمت مواقع نظرة عامة شاملة على العتاد الداخلي الذي سيدعم هذا الإصدار الرائد، حيث تفيد التقارير بأن موتورولا قررت تزويد الهاتف بكاميرا أساسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أمامية وكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بنفس الدقة، وهو ما يتطابق مع إعداد الكاميرات في هاتف Razr 60 Ultra السابق الذي يتوفر بسعر يبلغ 699 دولاراً أمريكياً. يبدو أن الشركة ستعتمد مجدداً على معالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم لضمان تقديم أداء قوي ومستقر بدلاً من الانتقال إلى معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأحدث في هذا الإصدار.

وتبرز الترقية الأكثر أهمية في هذا الهاتف من خلال الاعتماد على بطارية أكبر تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير لتقدم زيادة في السعة تبلغ نسبتها حوالي 6 بالمئة مقارنة بهاتف العام الماضي، مع دعم لتقنية الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 68 واطاً لتقليل فترات الانتظار. وسيحتفظ الهاتف الجديد بنفس قياسات الشاشات السابقة حيث تأتي الشاشة الخارجية بمقاس 4 بوصات والشاشة الداخلية القابلة للطي بمقاس 6.9 بوصة، كما سيستمر في الاعتماد على معيار IP48 لمقاومة الغبار والماء دون أي تغيير، في حين لا تزال التفاصيل المتعلقة بالأسعار الرسمية ومواعيد التوفر الدقيقة في الأسواق غير معروفة حتى هذه اللحظة.