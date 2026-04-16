تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي Poco C81 Pro بشاشة 120 هرتز وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شاومي تستعد لإطلاق هاتف جديد ينافس بقوة في الفئة الاقتصادية تحت اسم Poco C81 Pro. وقد تم رصد هذا الهاتف لفترة وجيزة على الموقع العالمي للشركة قبل أن يتم حذفه بسرعة، ورغم تمكن محركات البحث من فهرسة الصفحة، إلا أنه لم يعد هناك أي رابط نشط للمنتج في الوقت الحالي. واكتفت شاومي بنشر صفحة المنتج المبدئية دون الكشف عن أي تفاصيل رسمية تتعلق بالأسعار النهائية للهاتف أو مواعيد توفره المنتظرة في الأسواق العالمية المختلفة.

و يأتي الهاتف بعتاد يتناسب مع فئته السعرية، حيث يعتمد على معالج Unisoc T7250 الذي لا يدعم شبكات الجيل الخامس، ويضم نواتين من نوع Cortex-A75 وستة أنوية من نوع Cortex-A55 مما يجعله مناسباً للاستخدام اليومي المعتاد. ويقترن هذا المعالج بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 4 جيجابايت، مع توفير خيارات متعددة لمساحة التخزين الداخلية تشمل 64 أو 128 أو 256 جيجابايت، ويتميز الهاتف بدعمه لزيادة مساحة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية مع إمكانية استخدام شريحتي اتصال في نفس الوقت بسهولة.

ويأتي الهاتف بشاشة واسعة من نوع LCD يبلغ مقاسها 6.9 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 1600 × 720 بكسل مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتزاً وذروة سطوع تصل إلى 800 شمعة. ويحتوي الجهاز على كاميرا خلفية رئيسية تبلغ دقتها 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتلبية احتياجات التصوير الأساسية، ويستمد الهاتف طاقته من بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة تبلغ 15 واطاً، بالإضافة إلى مستشعر مدمج لبصمات الأصابع يقع على الإطار الجانبي لتسهيل فتح القفل.