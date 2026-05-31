تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تصميم آيفون Ultra القابل للطي وكاميرته المزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد عبر شركة متخصصة في تصنيع الأغطية عن تصميم هاتف آيفون Ultra القابل للطي، والذي يُشاع أنه سيصل رسميًا إلى جانب سلسلة آيفون 18 Pro خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأظهرت الصور المسربة الهاتف من عدة زوايا، مع تصميم قابل للطي بلون أسود وكاميرتين خلفيتين داخل وحدة تصوير تشبه إلى حد كبير تصميم آيفون Air.

كما تشير الصور إلى أن أزرار التحكم بالصوت ستوجد على الحافة العلوية، بينما يأتي زر التشغيل على الجانب الأيمن، مع وجود فتحة إضافية يُعتقد أنها مخصصة لهوائي الاتصال.

ومن اللافت أن التسريب لا يُظهر دعمًا مدمجًا لتقنية MagSafe، ما قد يعني الحاجة إلى استخدام غطاء خاص للاستفادة من الشحن المغناطيسي اللاسلكي.

ووفقًا للشائعات، سيبلغ سُمك الهاتف 4.7 ملم عند فتحه و9.23 ملم عند طيه، مع شاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.8 بوصة.

أما المواصفات المتوقعة فتشمل كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج A20 Pro، وبطارية بسعة تقارب 5500 مللي أمبير، بالإضافة إلى مستشعر Touch ID مدمج في زر التشغيل.

