تكنولوجيا: Meta تطلق اشتراكات مدفوعة جديدة لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتساب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Meta خطط اشتراك مدفوعة جديدة لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتساب على مستوى العالم، مؤكدة أن هذه الباقات ستعمل إلى جانب خدمة Meta Verified ولن تحل محلها.

وتبلغ تكلفة اشتراك Facebook Plus وInstagram Plus نحو 3.99 دولار شهريًا، بينما يبدأ اشتراك WhatsApp Plus من 2.99 دولار شهريًا.

وتوفر الاشتراكات الجديدة في فيسبوك وإنستغرام مجموعة من المزايا الإضافية، من بينها إحصاءات متقدمة للقصص، وإمكانية إنشاء عدد غير محدود من قوائم الجمهور، وتمديد مدة ظهور القصص لأكثر من 24 ساعة، إلى جانب معاينة القصص قبل نشرها والبحث داخل قائمة المشاهدين.

كما يحصل المشتركون على مزايا تخصيص إضافية مثل الأيقونات والخطوط المخصصة والتفاعلات المتحركة ودعم عدد أكبر من المنشورات المثبتة في الملف الشخصي.

أما واتساب Plus فيضيف مزايا جديدة تشمل نغمات مخصصة، وسمات إضافية للتطبيق، وزيادة عدد المحادثات المثبتة، وحزم ملصقات جديدة، وخيارات أوسع لتخصيص القوائم.

وأشارت Meta إلى أنها تعمل أيضًا على تطوير خطط اشتراك جديدة موجهة لمستخدمي Meta AI وصناع المحتوى والشركات خلال الفترة المقبلة.

المصدر