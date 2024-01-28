لينك كشوفات نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم

الرياض - أميرة القحطاني - نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة Cairo gov eg والتي أعلنت عن اقتراب عمليات التصحيح والمراجعة من الانتهاء، حيث نشرت مصادر عن أن السيد اللواء أحمد راشد محافظ القاهرة سوف يقوم باعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد أكد المكتب الإعلامي على ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي، طوال فترة عمل الكنترولات لم يتم رصد وجود أي شكاوى من القائمين على أعمال الكنترولات، وأن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس القاهرة مطمئنة والمؤشرات مرتفعة للغاية، ومن خلال السطور التالية عبر موقعكم مصر فايف سوف نوافيكم برابط نتيجة الاعدادية القاهرة في جميع الإدارات التعليمية من اجل الاستعلام عنها أون لاين.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024

وفي العام الماضي، كان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 18520 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح لضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2% ، والمكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53%.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 القاهرة برقم الجلوس

الجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة بالإسم فقط بدأت تكثر عليها عمليات البحث حيث انتهت الامتحانات منذ عشرة أيام وتحديداً يوم 19 مايو بعد أن بدأت في 14 مايو واستمرت مدة أسبوع كامل، ليتم البحث حاليا عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة ولم تتلقى غرف المتابعة داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتائج الامتحانات الاعدادية أي شكاوى من صعوبة الامتحانات فضلاً عن وضوح الأسئلة بشكل مباشر حسبما أكد الطلاب والطالبات لموقع مصر فايف.

اليوم السابع نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

وفي العام قبل الماضي، قد تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة بالإسم فقط في الفصل الدراسي الأول نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024 بعد اعتمادها من قبل المحافظ بنسبة نجاح طلاب الشهادة الاعدادية 73.26%، بينما كان عدد المتقدمين 193140 طالبا وطالبة، وقد اعتمد السيد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة النجاح 90.14% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة النجاح بها 67.86.%، والقسم المهني بنسبة النجاح 79%.

وبناءً على نسب النجاح للأعوام السابقة، فإنها تشير إلى ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس 2024 لهذا العام.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كل المحافظات متابعة لحظة بلحة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة القاهرة

القلق بدأ يصيب الطلاب والطالبات قبل ساعات من إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة 2024 حيث تعتبر المقياس الذي يتحدد به مسار الطالب التعليمي سواء في مرحلة الثانوية العامة أو في مرحلة التعليم الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي.

قد يهمك معرفة هذه النتائج:-

خطوات الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة

اختيار “نتائج الامتحانات” من القائمة الرئيسية

الضغط على “نتيجة الشهادة الاعدادية”

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب

النقر على “بحث”

تظهر نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية

أو يمكن الاستعلام عن نتيجة اعدادية القاهرة بكل سهولة من خلال إدخال رقم الجلوس أو اسم الطالب أو البحث حسب المدرسة أو الإدارة التعليمية عبر محرك البحث ضمن الصندوق التالي:

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة

أكد كثير من الطلبة والطالبات عن أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة 2024 التي في الأعلى لا تعمل، لكن خرج المسؤولون الفنيون عن الموقع ليأكدوا أن النتائج تم رفعها رسميا لكن هناك حالة من الضغط مما جعل السيرفرات تتعرض لتوقف مفاجئ وعلى الطلاب المحاولة أكثر من مرة.