مبروك النجاح: نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 برقم الجلوس والاسم فقط نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر البوابة الالكترونية

الرياض - أميرة القحطاني - نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 برقم الجلوس والاسم على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا سوف نتعرّف عليها من خلال هذا المقال، حيث أكد المهندس حمدى السي وكيل وزارة التربية والتعليم، ضمن الاجتماع الذي عقده عبر الفيديو كونفرانس بحضور كل من حمدى مصطفى وكيل المديرية ومحمد ابو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية مع مديرى الإدارات التعليمية وموجهى المواد، بخصوص أعمال نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنيا 2024 على ضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية أولا بأول مشددا على ضرورة المراجعة الدقيقة على عملية التقدير والترصيد والتجميع ليحصل كل ذي حق على حقه في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا موقع فيتو.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024

تشير معظم الأنباء من داخل مديرية التربية والتعليم، أن نتيجة اعدادية المنيا من المقرر أن تظهر يوم السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل برقم الجلوس لجميع الطلاب على موقع اليوم السابع وفيتو ومصر فايف حصريا، وسوف نستمر في متابعة أخبار نتيجة الاعدادية بالمنيا حتى ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الاول بالاسم، حيث شدد كيل وزارة التعليم بضرورة مراعاة نماذج الإجابة والتقديرات مع مراعاة الدقة والسرية أثناء إجراء عملية التقدير لكراسات الإجابة وأثناء رصد الدرجات وتجميعها مشيداً بالجهد المبذول من كافة المسؤولين والمراقبين ورؤوساء اللجان أثناء فترة الامتحانات التي انعقدت لمدة أسبوع كامل.

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الاول

نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا بالاسم فقط، حيث وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة إتمام دراسة التعليم الأساسي على مستوى المحافظة بلغ 87554 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 85126 طالب وطالبة، وبلغ عدد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة المنيا 547 لجنة على مستوى الادرات التعليمية.

الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم بوابة فيتو

وتابع وكيل الوزارة، أن أعمال التصحيح تسير بشكل جيد ويتم تقدير الدرجات لجميع المواد أولاً بأول لإعلان نتيجة اعدادية المنيا، وقد شدد على ضرورة مراعاة الدقة الكاملة في نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا وإتقان أعمال التقدير والرصد لمصلحة الطلاب والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة والتأكد من تقدير جميع الجزئيات، مع الالتزام بالخطة الزمنية المرتبطة بالرصد الورقي والإلكتروني، واستخراج النتائج، تمهيدا لتجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا الترم الاول 2024 للاعتماد من جانب المحافظ.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة المنيا

من المقرر إعتماد وظهور نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا برقم الجلوس والاسم على بوابة فيتو وموقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا وموقع مديرية التربية والتعليم يوم السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، حيث بدأت أعمال التصحيح وسارت أول بأول وعلى نحو جيد.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 المنيا فور ظهورها أكتب البيانات الخاصة بالطالب في الصندوق التالي سواء البحث بالاسم فقط – المدرسة – رقم الجلوس – الإدارة:-

أو من خلال الموقع الرسمي، مع العلم أن عملية رفع النتائج على موق مديرية التربية والتعليم الرسمي تتأخر بعد اعتماد النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الجدير بالذكر إن وكيل الوزارة سحب بعض العينات العشوائية من أوراق الإجابات للتأكد من التصحيح والتجميع والتقدير، وقد أظهرت العينئات العشوائية ارتفاع نسب النجاح بشكل ملحوظ، وقد شدد على ضرورة توفير الجو المناسب داخل اللجان لكافة المشاركين في عمليات التقدير.

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