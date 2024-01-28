رابط سريع: نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم البوابة الإلكترونية

الرياض - أميرة القحطاني - نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة 2024 برقم الجلوس والاسم على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة والتي سوف نتعرّف عليها من خلال هذا المقال، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، ضمن الاجتماع الذي عقده بحضور كل من وكيل المديرية ومدير عام الشؤون ومديري الإدارات التعليمية على ضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية أولا بأول مع الأخذ في الحسبان المراجعة الدقيقة على عملية التقدير والترصيد والتجميع ليحصل كل ذي حق على حقه في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة البحيرة موقع فيتو.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة 2024

وفي العام الماضي، كان قد اعتمدت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى ” الإعدادية العامة ” للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 112649 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 76.5 ٪ كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية طالباً وطالبة بنسبة نجاح 99.9 ٪ وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 ٪.

موعد ظهور نتيجة تالتة اعدادية البحيرة رسمياً

سوف يتوجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى مبنى المحافظة – مكتب المحافظ، لاعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة الترم الاول، مطلع الأسبوع المقبل، رسمياً.

صدرت اليوم الأربعاء نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 في محافظات الجيزة والقاهرة ومن المرتقب صدور نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة خلال سويعات قليلة للغاية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الاول بالاسم، حيث شدد كيل وزارة التعليم بضرورة مراعاة نماذج الإجابة والتقديرات مع مراعاة الدقة والسرية أثناء إجراء عملية التقدير لكراسات الإجابة وأثناء رصد الدرجات وتجميعها مشيداً بالجهد المبذول من كافة المسؤولين والمراقبين ورؤوساء اللجان أثناء فترة الامتحانات التي انعقدت لمدة أسبوع كامل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة الترم الاول

نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة بالاسم فقط، حيث وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام دراسة التعليم الأساسي على مستوى المحافظة بلغ 87554 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 85126 طالب وطالبة، وبلغ عدد لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة البحيرة 547 لجنة على مستوى الادرات التعليمية.

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رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 البحيرة برقم الجلوس

وعلى لسان وكيل الوزارة، قال أن أعمال التصحيح تسير بشكل جيد ويتم تقدير الدرجات لجميع المواد بدقة كبيرةة، وقد شدد على ضرورة مراعاة الدقة الكاملة في نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة وإتقان أعمال التقدير والرصد لمصلحة الطلاب والطالبات والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة والتأكد من تقدير جميع النقاط، مع الالتزام بالخطة الزمنية المرتبطة بالرصد الورقي والإلكتروني، تمهيداً لتجهيز نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة 2024 الترم الاول للاعتماد من قبل السيد المحافظ.

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موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٤ محافظة البحيرة

من المقرر إعتماد وظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة برقم الجلوس والاسم على بوابة فيتو وموقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة وموقع مديرية التربية والتعليم يوم الإثنين من الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

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للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 البحيرة فور ظهورها اتبع الخطوات التالية:-

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة 2024 برقم الجلوس

الجدير بالذكر إن وكيل الوزارة سحب بعض العينات العشوائية من أوراق الإجابات للتأكد من التصحيح والتجميع والتقدير، وقد أظهرت العينئات العشوائية ارتفاع نسب النجاح بشكل ملحوظ، وقد شدد على ضرورة توفير الجو المناسب داخل اللجان لكافة المشاركين في عمليات التقدير.

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