استظهار: نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة الترم الاول برقم الجلوس والاسم فقط

الرياض - أميرة القحطاني - نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة الترم الاول برقم الجلوس والاسم، يترقب الطلبة والطالبات إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث بدأت عمليات التصحيح منذ انتهاء امتحانات الثالث الاعدادي نتيجة اعدادية الجيزة، ووفقا للعينات العشوائية التي تم أخذها أثناء فترة انعقاد الامتحانات فإنها تؤكد ارتفاع نسب النجاح بشكل ملحوظ للغاية مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال الأيام المقبلة، نتيجة الشهادة الإعدادية جيزة، وذلك بعد انتهاء مديرية التربية والتعليم بالجيزة من أعمال التصحيح.

من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالاسم فقط من خلال موقع مصر فايف وبوابة فيتو موقع اليوم السابع وموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة وموقع البوابة الإلكترونية نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتائج الامتحانات هذا الأسبوع، على أن يوافيكم مصر فايف بكل جديد وعلى مدار الساعة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة

اعتمد الفصل الدراسي الأول اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81% بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، نسبة النجاح للقسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.

وكان قد جاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى: فى المركز الأول ( الدقى ) والمركز الثانى ( الهرم ) والمركز الثالث ( جنوب الجيزة ) والمركز الرابع ( الوراق) ، والمركز الخامس ( الشيخ زايد)، والمركز السادس( العمرانية)، والمركز السابع ( الصف )، والمركز الثامن ( العجوزة )، والمركز التاسع ( أطفيح ) ، والمركز العاشر ( شمال الجيزة )، والمركز الحادى عشر ( 6 أكتوبر )، والمركز الثانى عشر (منشأة القناطر )، والمركز الثالث عشر ( البدرشين ) ، والمركز الرابع عشر ( العياط ) ، والمركز الخامس عشر ( بولاق الدكرور ) ، والمركز السادس عشر ( الحوامدية )، والمركز السابع عشر ( كرداسة ) ، والمركز الثامن عشر ( أوسيم )، والمركز التاسع عشر ( أبوالنمرس )، والمركز العشرون ( الواحات البحرية ).

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موعد نتيجة تالتة اعدادي الجيزة

تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة الجيزة هذا الأسبوع رسمياً.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 البحث بالاسم ورقم الجلوس تعتبر أكثر ما يشغل بال الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الوقت الحالي، وفقا لمؤشرات البحث على محرك البحث جوجل، حيث يقومون بالبحث هنا وهناك عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة على أمل الحصول على أي معلومة أو مستجدات جديدة حولها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة برقم الجلوس 2024

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة بكل سهولة من خلال إدخال رقم الجلوس أو اسم الطالب أو البحث حسب المدرسة أو الإدارة التعليمية عبر محرك البحث ضمن الصندوق التالي فور ظهورها:

كما يمكنكم أعزائي طلبة والطالبات الصف الثالث الاعدادي من الحصول على النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال اتباع هذه الخطوات:-

موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية

وفي العام الامضي، كان قد اعتمد اللواء احمد راشد نتيجة الصف الثالث الاعدادي / نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الجيزة للفصل الدراسي الاول من العام الماضي بنسبة نجاح 82%، وبلغ عدد اطللاب المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب والطالبات الأوائل على مستوى الادارات 92 طالب وطالبة، ومن المتوقع تقارب نسب النجاح ضمن نتيجة اعدادية الجيزة هذا العام.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

مادة اللغة العربية 80 درجة نهاية العام.

مادة العلوم 40 درجة نهاية العام.

مادة الرياضيات 60 درجة نهاية العام.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة نهاية العام.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة نهاية العام.

مادة التربية الدينية 40 درجة نهاية العام.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة نهاية العام.

مادة التربية الفنية 20 درجة نهاية العام.

بعد اتباع هذه الخطوات البسيطة سوف تظهر لكم درجات الطالب في كل المواد مع العلم أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس لن تصبح متوفرة من أجل الإستعلام عنها إلا بعد إعتمادها من قبل السيد المحافظ.