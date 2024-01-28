بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2024 الترم الاول الشهادة الاعدادية

الرياض - أميرة القحطاني - نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2024 الترم الاول، نحن في انتظار رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج خلال الساعات القليلة القادمة بعد قيام السيد المحافظ باعتمادها بشكل رسمي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2024

في العام الدراسي السابق وضمن نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج، كان قد اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية، بنسبة النجاح 81% ، وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 86 ألفا 219 طالبا وطالبة، حضر منهم 85 ألفا و676 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجين الحاصلون علي 50% فأكثر 69 ألفا و599 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 81%، مشيرا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة 72%، وقطاع وسط 84%، وقطاع جنوب 83%، بنسبة عامة على المحافظة بلغت 81%.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أثناء تفقده كنترولات التصحيح، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة سوهاج سوف تظهر مطلع الأسبوع المقبل على الرابط الرسمي الذي سوف تقوم الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بسوهاج على الفيس بوك بنشره للتهسيل على الطلبة الحصول على الدرجات الخاصة بهم.

البوابة الالكترونية لمحافظة سوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 برقم الجلوس

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لمصر فايف، أن إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 سوهاج برقم الجلوس سوف يكون مطلع الأسبوع المقبل.

فيما تقدم لأداء الامتحانات 92695 طالب وطالبة موزعين على 495 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية وجميعهم يترقبون ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية على بوابة سوهاج الالكترونية للنتائج.

الجدير بالذكر أن هناك الكثير من عمليات البحث حول نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 سوهاج اليوم السابع وموقع فيتو، حيث بدأ العد التنزالي والترقب على رفع نتائج الامتحانات على وزارة التربية والتعليم.

سوف ينقل لكم مصر فايف متابعة حية كل ما يخص نتيجة الصف الثالث الاعدادي ضمن تغطية صحفية خاصة.

تحديث: مع الساعات الأولى من بداية اليوم السبت والجميع ينتظر ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بسوهاج حيث أن سوهاج تعد واحدة من المحافظات الكبرى من حيث عدد الطلاب وحجم عمليات التصحيح.

نتيجة قطاع شمال اضغط هنا.. قريبا

نتيجة قطاع وسط اضغط هنا.. قريبا

نتيجة قطاع جنوب اضغط هنا.. قريبا

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