الآن: نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ kfsedu.gov.eg موقع مديرية كفر الشيخ التعليمية

الرياض - أميرة القحطاني - نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة كفر الشيخ، أشار محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، عن انتهاء تصحيح كافة المواد الدراسية، وأنه من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ pdf وإعلان أوائل الطلاب خلال الساعات المقبلة، حيث أن درجات الصف الثالث الاعدادي محافظه كفر الشيخ الترم الاول تعتبر من اوائل المحافظات التي انتهت من تصحيح امتحانات طلاب الثالث الاعدادي رسميا.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الاول كفر الشيخ

في الفصل الدراسي الاول من العام الماضي، كان قد اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ، بنسبة نجاح 87.41%، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98% وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و 281 طالبا وطالبه، تغيب منهم 196طالباً، و حضر منهم الامتحانات 63 ألفًا و85 طالبًا، ونجح منهم 55 ألفًا و140طالبًا، بنسبة 87.41%

ويترقّب 60 ألفا و750 طالبا وطالبة الامتحانات في 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية الطلاب والطالبات ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي وأولياء أمورهم خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يزداد البحث أكثر وأكثر تزامنًا مع تأكيد السيد وكيل الوزارة عن اقتراب اعتماد وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ نتائج الامتحانات برقم الجلوس لتظهر بعد ذلك على الموقع الإلكتروني للنتائج، ومن جانبنا في مصر فايف سوف نوفر لكم أسرع الروابط التي تضمن لكم التعرف على درجات تالتة اعدادي كفر الشيخ بالاسم فقط ورقم الجلوس فتابعونا.

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بكفر الشيخ 2024 بكل سهولة من خلال إدخال رقم الجلوس أو اسم الطالب أو البحث حسب المدرسة أو الإدارة التعليمية عبر محرك البحث ضمن الصندوق التالي فور ظهورها:-

كما يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية وأولياء الأمور، معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ اليوم السابع عن طريق الدخول إلى موقع مديرية كفرالشيخ التعليمية واتباع هذه الخطوات التالية فور ظهورها:-

الدخول على موقع نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2024 اختيار أيقونة النتائج. اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على إظهار النتيجة، والتي سوف تظهر للطالب بمجرد اعتمادها من المحافظ ورفعها.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

مادة اللغة العربية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة العربية 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة العربية هو 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

مادة الرياضيات: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة العلوم 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة العلوم 40 درجة.

المجموع الكلي للمواد التي تضاف للمجموع في الفصل الدراسي الأول 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي للعام الدراسي هو 280 درجة.

مادة التربية الفنية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الفنية 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الفنية هو 20 درجة.

مادة التربية الدينية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الدينية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الدينية هو 40 درجة.

مادة الكمبيوتر: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الكمبيوتر 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي الكلي لمادة الكمبيوتر هو 20 درجة.

الجدير بالذكر أن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة بنسبة 82.79%.

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