VETO: نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع أخبار الفيوم ثانية بثانية

الرياض - أميرة القحطاني - أخبار الفيوم ثانية بثانية نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم 2024 بالاسم ورقم الجلوس حيث يترقبها الطلاب والطالبات في كافة المراكز والإدارات التعليمية، سنورس – إطسا – طامية – أبشواي – يوسف الصديق، ومن خلال هذه المقالة التي يسعى مصر فايف أن تخرج بالشكل الذي يليق بكم، سوف ننشر لكم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم موقع وزارة التربية والتعليم.

تحديث: وفقا لموقع اخبار الفيوم ثانية بثانية اليوم السبيت الموافق 4 فبراير ومن المقرر نشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الفيوم 2024 فيتو خلال اليوم، مع العلم أن التصحيح والتقدير والرصد وتجهيز نسب النجاح انتهت ونتيجة الصف الثالث الاعدادي بالفيوم جاهزة على الاعتماد.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الفيوم برقم الجلوس

يعتمد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم بالاسم فقط الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مطلع الأسبوع المقبل، ومن المتوقع بنسبة كبيرة اعتمادها يوم السبت، على أن تكون نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الفيوم للفصل الدراسي الاول مرتفعة كثيرا عن العام الماضي، وفقاً للعينة العشوائية التي أخذها المصححون ومقدرو الدرجات، وسوف يتم إعلان النتيجة على مصر فايف فور اعتمادها.

حيث أشارت مصادر من داخل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، إلى انتهاء أعمال تصحيح ومراجعة وتدقيق نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الفيوم أخبار الفيوم ثانية بثانية سوف يتم اعتمادها ظهر اليوم الإثنين بشكل رسمي من قبل السيد المحافظ.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم 2024

يعتمد محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2022/2023 مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت أعمال التصحيح بشكل رسمي اليوم الخميس.

يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2024 الفيوم من خلال اتباع هذه الخطوات:-

أخبار الفيوم ثانية بثانية نتيجة الاعدادية بالاسم

تجدر الإشارة إلى أن موقع أخبار الفيوم ثانية بثانية يقوم بنشر نتيجة الشهادة الاعدادية بجانب المواقع الرسمية ومن جانبنا سوف نقوم بتوفير لكم الرابط.

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فيما بلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادى الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 68 ألفا و634 طالبًا وطالبة، موزعين على 256 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 502 طالب بينما عدد طلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع 39 طالبًا، 9 طلاب لمدارس النور للمكفوفين في لجنة واحدة، ويترقبون جميعًا موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة الفيوم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الاول

وفي العام الدراسي الماضي اعتمد أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 73.35%، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والأستاذة سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين 63633 ونسبة النجاح 73.35%، على أن يفتح باب التظلمات من 4 يونيو 2024، لمدة أسبوعين.

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