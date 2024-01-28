الضمان المطوّر تسجيل الدخول نفاذ| الرابط والخطوات

الرياض - أميرة القحطاني - يُمكنك النقّر على رابط Sbis hrsd gov sa لبدء تسجيل الدخول والوصول الى حسابك بالضمان الاجتماعي المطور 1445 برقم الهوية، تتولى وزارة الموارد البشرية من خلال تشغيل برنامج الضمان المطور عبر المنصة الالكترونية الدعم والحماية الإجتماعية المتاحة إستقبال طلبات المتقدمين بشأن التسجيل والتقديم للسنة الهجرية الحالية في نظام الدعم حيث يقوم الأفراد بتعبئة إستمارة التسجيل المشتملة بيانات شخصية بالاضافة إلى بيانات الدخل ليتم بالتالي معالجة طلبات الضمان المرّسلة من المستفيدين أنفسهم في فترة تقترب من 20 يوما لتلقي إشعار بالنتيجة بقبول الأهلية او الرفض، لذلك دعونا نرى كيف يمكن لمنصة النفاذ ان تكون وسيلة ناجعة في الدخول الآمن إلى الضمان المطور فتابعوا الشرح.

ماهو نظام الضمان المطوّر

كجزء من رؤية 2030 أعتمدت هيئة الموارد البشرية والتنمية نظام ضمان مطور يخضع لضوابط وتشريعات محددة، والذي تم وضعه بموجب التشريعات من قبل الحكومية السعودية، يهدف النظام إلى توفير أهداف الحماية الاجتماعية للاسر من ذوي الدخل المنخفض ويخصص البرنامج المذكور موارده المالية من اموال الزكاة واموال خزينة الدولة حيث يركز على تقييم عادل للاهلية واستحقاق المدفوعات.

خدمة تسجيل الدخول

يوفر تسجيل الدخول للمشتركين العديد من مزايا الضمان الاجتماعي حيث يمكن بدء التسجيل للانضمام في برنامج الضمان الجديد ومن ثم تتبع أهلية طلب المتقدم والاستعلام والتحقق من المستحقات الشهرية من خلال قسم برامجي، يمكن وكذلك يقدم الضمان المطور إمكانية الربط مع نفاذ لتسهيل عملية تسجيل الدخول بكل سهولة وسلاسة.

يحتاج الأفراد لدخول حساب الضمان المطور للاستفادة من مزايا منصة الضمان المطور وذلك سيكون من خلال المصادقة مع النفاذ الموحد، تتضمن هذه الخطوات لتسجيل الدخول ما يلي:

كيف يمكنني تسجيل الدخول الضمان المطور نفاذ

1-بدء فتح موقع الضمان الاجتماعي المطور، 2- إدخال رقم هوية للمستفيد مع رمز التحقق في شاشة الموقع، 3-بعد إدخال معلومات الدخول النقّر على صفحة تسجيل النفاذ،4- سوف يظهر رقم مصادقة على منصة الدعم ويمكن مطابقته من خلال تطبيق نفاذ من خلال قسم طلباتي ،5- النقر على الموافقة على طلب تسجيل الدخول المرسل إلى تطبيق نفاذ في هاتفك ، ثم مطابقة رقم التحقق بإختياره والذي تحصلت عليه مسبقا من منصة الضمان الاجتماعي من الخطوة 4 أعلاه، 6- سيتم إعادة توجهيك إلى صفحة البدء بموقع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa.

تطبيق نفاذ

يٌعد تطبيق نفاذ الحكومي من التطبيقات الأساسية التي يجب تحميلها على الهواتف الذكية، حيث يوفر نفاذ الوصول السريع والآمن للخدمات الالكترونية من بينها إستعلام الضمان المطور، لذلك قمنا بتجميع روابط تطبيق نفاذ من متجري جوجل بلاي وآبل ستور حتى يتسنى للجميع تبيث التطبيق بسهولة على هواتفهم الذكية بنظامي أندرويد وios.

يمكن بدء تنزيل وتثبيت تطبيق نفاذ لتسجيل دخول الضمان المطور والمتاح بنسخة أندرويد.

كذلك يمكنك تحميل تطبيق نفاذ لدخول الضمان المطور المتوافق مع نظام ios.

كما يمكن معرفة شرح ولوج الضمان المطور تسجيل الدخول نفاذ 1445 من الفيديو المرفق

موقع الضمان المطور نفاذ

سنستعرض معكم موقع الضمان المطور لإمكانية تسجيل الدخول على حساب الضمان عن طريق نفاذ موحد، بمجرد النٌقر على الموقع المذكور الذي يمكن زيارته من هنا https://sbis.hrsd.gov.sa سيتم إعادة التوجيه لصفحة الضمان المطور الصفحة الرئيسية، ويمكن بدء تقديم الطلبات أو إجراء استعلامات عن الضمان في أي قت ومن أي مكان.