سعر عمرة رجب وشعبان 2024 شروط وأسعار اداء العمرة في السعودية

الرياض - أميرة القحطاني - سعر عمرة رجب وشعبان 2024 من المعلومات التي يحتاج الكثيرون إلى الاطلاع عليها وخصوصًا الراغبين في أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية في شهر رجب شعبان 1445 هـ من عام 2024م، ولقد تم الإعلان عن شروط العمرة بعد التخلص من العديد من قيود الوباء وعن طريقة التسجيل وعن الأسعار أيضًا، ولذلك سوف يتناول هذا الموضوع توضيح لجميع هذه المعلومات بالتفصيل.

عمرة شهر رجب وشعبان

إن عمرة شهر رجب أو شعبان المقصود بها هو تمكن المسلم من السفر إلى الأراضي المقدسة داخل المملكة العربية السُّعُودية عبر الأفواج المُحددة لأداء العمرة خلال الشهر الهجري رجب أو شعبان من كل عام هجري جديد، وهذا العام تحمل العمرة اسم عمرة رجب أو عمرة شعبان 1445هـ – 2024م، وتختلف أسعار العمرة باختلاف الشهر نظرا إلى زيادة الإقبال في بعض المواسم الدينية على أداء العمرة دونًا عن غيرها، وعى سبيل المثال فإن قيمة العمرة في شهر رجب تختلف عنها في شهر رمضان، وهكذا.

سعر عمرة رجب وشعبان 2024

لقد تم الإعلان عن متوسط سعر هذه العمرة من العام الهجري 1444 هـ والذي سوف يوافق بالتقريب شهر فبراير من عام 2024م الجاري، حيث يتراوح سعر عمرة رجب 2024 بين 28500 (غرفة رباعية) إلى 32700 (غرفة ثنائية) ألف جنيه، أي يتراوح سعر عمرة رجب وشعبان 1445هـ بين 3463.5 إلى 3974 ريال سعودي، وينطبق ذلك على جميع طرق السفر سواء عبر الطيران أو برًا أو بحرًا، على أن تكون مدة بقاء المعتمر على أراضي المملكة العربية السُّعُودية لأداء العمرة من 5 إلى 7 أيام فقط.

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شروط أداء عمرة رجب 1445 – 2024

بعد رفع العديد من شروط العمرة أثناء انتشار وباء كورونا؛ جاءت العديد من الشروط المصاحبة لأداء العمرة بالمملكة سواء للوافدين أو السعوديين، وهي تأتي على النحو التالي: