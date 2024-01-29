تسريب حول هاتف Huawei P70 القادم يكشف عن تميزه بإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل

الرياض - أميرة القحطاني - من المتوقع أن تكون تشكيلة الهواتف الذكية التالية من Huawei هي سلسلة Huawei P70، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه بحلول نهاية مارس أو أوائل أبريلن وكان في الآونة الأخيرة، أُثيرالكثير عن هذه الهواتف، والآن هناك تسرب جديد من عطلة نهاية الأسبوع يعرض تفاصيل مواصفات كاميرا الجهاز.

ميزات كاميرا Huawei P70 القادم

وفقًا لمحطة الدردشة الرقمية، سيحتوي هاتف Huawei P70 القادم على مستشعر أساسي Sony IMX989 بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة متغيرة، وسيتم إقران هذه الكاميرا الرئيسية بوحدة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل 4x مع إمكانات الماكرو.

وفي وقت سابق، كشف نفس المصدر أن الهاتف سيحتوي على كاميرا أساسية OmniVision OV50H بدقة 50 ميجابكسل، ويبدو أن النموذج المزود بمستشعر Sony يمكن أن يكون Huawei P70 Art، في المقابل، قد يكون الجهاز الذي يحتوي على مستشعر OmniVision هو Huawei P70 Pro.

المواصفات الأخرى المسربة

في وقت سابق من اليوم، كشفت محطة الدردشة الرقمية أن عائلة P70 ستستخدم شاشتين،وسيبلغ قياس هذه الشاشات 6.5 و6.8 بوصة، وستوفر كلتا اللوحتين دقة 1.5K وتقنية LTPO، وسيكون لديها منحنيات صغيرة من جميع الجوانب.

من المتوقع أن يتم تشغيل سلسلة هواوي P70 بواسطة شريحة HiSilicon التي تدعم تقنية 5G،يمكن أن يحتوي الهاتف الذكي على معالج Kirin 9000S SoC مثل تشكيلة Mate 60، ووفقًا لـ Ming-Chi Kuo، سيستخدم الطراز Art عدسات هجينة من الزجاج والبلاستيك 1G6P .

هذا كل ما تم معرفته عن المواصفات المتوقعة والتي تم تسريبها ، ونحن نتطلع إلى معرفة المزيد عن عائلة Huawei P70، وإذا أصبح الأمر رسميًا في غضون شهرين، فيجب أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف على الإنترنت.