“كيا سيراتو كوبيه”.. رحلة رياضية بأسعار معقولة (تفاصيل)

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الرياض - أميرة القحطاني - كيا سيراتو كوبيه واحدة من أشهر السيارات الكوبيه في السوق المصري، حيث تُقدم مزيجًا رائعًا من الأداء الرياضي والتصميم الجذاب، بالإضافة إلى أسعارها المعقولة نسبيًا.
ما هي كيا سيراتو كوبيه؟
سيراتو كوبيه هي النسخة الكوبيه من سيارة كيا سيراتو سيدان الشهيرة، وقد تم طرحها لأول مرة في عام 2009. تتميز سيراتو كوبيه بتصميمها الانسيابي الأنيق، وخطوطها الرياضية، وشبكتها الأمامية المميزة. كما تتمتع السيارة بمقصورة داخلية واسعة ومريحة، وتوفر العديد من الميزات المتطورة مثل نظام الترفيه المعلوماتي بشاشة تعمل باللمس، ونظام التحكم في المناخ، ونظام الصوت المحيطي.
ما هي أسعار كيا سيراتو كوبيه؟
تختلف أسعار كيا سيراتو كوبيه حسب الموديل، والحالة، والميزات الإضافية. إليك بعض الأمثلة على أسعار كيا سيراتو كوبيه في مصر:
- موديل 2013: من 420,000 إلى 500,000 جنيه مصري.
- موديل 2014: من 450,000 إلى 550,000 جنيه مصري.
- موديل 2015: من 500,000 إلى 600,000 جنيه مصري.
ما هي العوامل التي تؤثر على سعر كيا سيراتو كوبيه؟
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر كيا سيراتو كوبيه، مثل:
- الموديل: كلما كان الموديل أحدث، ارتفع سعره.
- الحالة: السيارات المستعملة في حالة جيدة تكون أغلى من السيارات المستعملة في حالة سيئة.
- الميزات الإضافية: وجود ميزات إضافية مثل فتحة السقف، ونظام الملاحة، ونظام التحكم في السرعة، يزيد من سعر السيارة.
- اللون: بعض الألوان أكثر ندرة من غيرها، مما قد يزيد من سعرها.
نصائح لشراء كيا سيراتو كوبيه بأسعار معقولة:
- ابحث عن عروض جيدة: قارن الأسعار بين مختلف البائعين قبل شراء كيا سيراتو كوبيه.
- اشترِ سيارة مستعملة: يمكنك شراء كيا سيراتو كوبيه مستعملة في حالة جيدة بسعر أقل بكثير من سعر السيارة الجديدة.
- تفاوض على السعر: لا تتردد في التفاوض مع البائع للحصول على أفضل سعر ممكن.
المواصفات الكاملة لكيا سيراتو كوبيه:
الأداء:
- محرك:
- 1.6 لتر رباعي الأسطوانات (GDI)
- 2.0 لتر رباعي الأسطوانات (MPI)
- قوة:
- 124 حصان (GDI)
- 161 حصان (MPI)
- عزم الدوران:
- 156 نيوتن متر (GDI)
- 194 نيوتن متر (MPI)
- ناقل الحركة:
- أوتوماتيكي 6 سرعات
- يدوي 6 سرعات (GDI فقط)
- التسارع (من 0 إلى 100 كم/ساعة):
- 10.3 ثانية (GDI)
- 9.8 ثانية (MPI)
- السرعة القصوى:
- 200 كم/ساعة (GDI)
- 210 كم/ساعة (MPI)
الأبعاد:
- الطول: 4.48 متر
- العرض: 1.78 متر
- الارتفاع: 1.42 متر
- قاعدة العجلات: 2.65 متر
- وزن السيارة: 1.27 طن
الاستهلاك:
- استهلاك الوقود:
- 7.2 لتر/100 كم (GDI)
- 7.9 لتر/100 كم (MPI)
الميزات:
- المقصورة الداخلية:
- مقاعد جلدية
- مقاعد أمامية مدفأة
- نظام تكييف هواء أوتوماتيكي
- نظام ترفيه معلوماتي بشاشة تعمل باللمس
- نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت
- عجلة قيادة متعددة الوظائف
- مرايا جانبية كهربائية
- نوافذ كهربائية
- فتحة سقف
- الخارجية:
- عجلات معدنية مقاس 17 بوصة
- مصابيح أمامية LED
- مصابيح ضباب أمامية
- مصابيح خلفية LED
- جناح خلفي
- حساسات ركن خلفية
الأمان:
- **وسائد هوائية أمامية وجانبية
- **نظام فرامل ABS
- **نظام EBD
- **نظام ESP
- **نظام التحكم في الجر
- **نظام مراقبة ضغط الإطارات
ملاحظة تهمك
- قد تختلف المواصفات حسب الموديل والسنة.
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1. الدولة المصنعة لسيارة كيا:
كيا هي علامة تجارية كورية جنوبية. تأسست شركة كيا موتورز عام 1944، وهي الآن ثاني أكبر مصنع سيارات في كوريا الجنوبية بعد هيونداي. تُصنع سيارات كيا في العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، والصين، وسلوفاكيا، والمكسيك، وفيتنام، والهند.
2. أنواع سيارات كيا:
تُنتج كيا مجموعة واسعة من السيارات، تشمل:
- سيارات السيدان: مثل كيا سيراتو، كيا أوبتيما، كيا K5.
- سيارات الدفع الرباعي: مثل كيا سبورتاج، كيا سورينتو، كيا تيلورايد.
- سيارات الهاتشباك: مثل كيا ريو، كيا بيكانتو.
- سيارات رياضية متعددة الاستخدامات (SUV): مثل كيا نيرو، كيا EV6.
- سيارات كهربائية: مثل كيا EV6.
3. كيا سيراتو 2023:
- سعة المحرك:
- 1.6 لتر (GDI)
- 2.0 لتر (MPI)
- سعة المحرك بالسي سي:
- 1591 سي سي (GDI)
- 1999 سي سي (MPI)
خاتمة من الخليج 365
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