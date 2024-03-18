تردد قناة المجد للقران الكريم على نايل سات وعرب سات

الرياض - أميرة القحطاني - قناة المجد للقران الكريم almajd holy quran tv قناة فضائية مجانية مفتوحة المصدر لا تتطلب أي إشتراك، تبث برامجها على مدار ساعات اليوم، وهي تابعة لباقة قنوات شبكة المجد الفضائية التي تضم العديد من القنوات الفضائية التلفزيونية منها المشفرة ومنها ما هو مجاني مفتوح، والتي نذكر لكم منها على سبيل المثال قناة المجد للأطفال، قناة المجد الوثائقية، قناة المجد للحديث، قناة المجد العامة.

تردد مشاهدة برامج تلفزيون قناة المجد للقران الكريم SD على عرب سات ونايل سات

تذيع قناة المجد للقرآن الكريم تلاوات نادرة بأصوات العديد من القراء والمشايخ، أبرزهم القارئ عبد الباسط عبد الصمد، ومحمد صديق المنشاوي، كما تذيع القناة تلاوة القرآن الكريم بصوت الكثير من أشهر قراء الوقت الحالي من مختلف دول العالم الإسلامي والعربي والذين نذكر لكم منهم على سبيل المثال: القارئ سعد الغامدي وأحمد بن علي العجمي، سعود الشريم، عبدالرحمن السديس، فارس عباد وغيرهممن القراء، وتكون التلاوة مصحوبة بالتفسير الميسر أو بشرح معاني الكلمات أو بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية.

ما هو تردد قناه المجد للقران الكريم؟

يمكن إستقبال قناة المجد الخاصة بعرض تلاوة القرآن الكريم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإشارة مرتفعة جدا وبكل سهولة على قمري النايل سات وبدر عربسات من خلال التردد الذي سوف نقدمه لكم اليوم، تحضى القناة بشعبية كبيرة داخل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول، حيث يقوم العديد من الأفراد بفتح التلفزيون ومن ثم تشغيل القناة لساعات طويلة على مدار اليوم.

أحدث تردد قناة المجد للقران الكريم على النايل سات

12055

أفقي

27500

التردد الجديد لقناة المجد للقران الكريم على عرب سات بدر 6

12476

عمودي

27500