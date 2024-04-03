حصيلة Slothana تبلغ 2.1 مليون دولار خلال 3 أيام، فهل هي عملة الميم المنتظرة بقوّة على بلوكتشين سولانا؟

الرياض - أميرة القحطاني - مع حصدها لتمويلٍ قدره 2.1 مليون دولار خلال 3 أيام فقط، نجحت عملة الميم الجديدة القائمة على بلوكتشين سولانا في لفت انتباه المتعاملين بالقطاع، وكان البيع المُسبق المثير لعملة SLOTH الخاصّة بمشروع Slothana قد انطلق منذ بضعة أيام مُحدثأً ضجّةً هائلةً وسط مسارعة المتداولين لإرسالِ أرصدتهم من عملة سولانا (Solana-SOL) إلى موقع بيعها المسبق من أجل المشاركة والاستفادة من نهج عملته الساعي لتكرار نجاحات عملتي BOME وSLERF.

ونظراً لتطلع عملة SLOTH إلى الريادة من خلال آلية بيعها المُسبق الفريدة ونهجها القائم على الالتزام بثقافة الميم وكذلك خبرة فريقها التسويقيّ، أصبحَ يُنظر إليها باعتبارها عملة الميم الموعودة لإحداث انطلاقةٍ جامحةٍ خلال موجة الهوس بعملات الميم في شهر نيسان/أبريل، 2024. وبفضل مسارعة المستثمرين للمشاركة في مشروع Slothana الخاصّ بعملة الميم الجديدة شديدة الرَوَاج مؤخراً على بلوكتشين سولانا، فقد بلغت حصيلة بيعه المسبق 2.1 مليون دولار.

يأتي هذا بالتزامن مع مسارعة المتداولين لإرسال عملات SOL إلى عنوان محفظة البيع المُسبق لمشروع Slothana بهدف تأمين حصولهم على ميزة المشاركة المبكّرة في هذا البيع المُسبق الفريد، وسط ترحيبهم اللافت بعملة SLOTH التي يؤمنون بقدرتها على اتباع نهج سابقتيها BOME وSLERF وتحقيقِ عوائد ضخمةٍ من خلالها في نيسان/أبريل، 2024.

يُذكر هنا توفير المشروع آلية بيع مُسبقٍ فريدةً، حيث يجب على المستثمرين إرسال عملات SOL إلى عنوان محفظةٍ مُحدّد بغرض الحصول على عملات SLOTH عند إطلاق المشروع. ومع استمرار موجة ارتفاعات أسعار العملات القائمة على بلوكتشين سولانا، يتطلع المتداولون إلى إمكانية استفادتهم من موسم الرَوَاج الشديد لعملات الميم في نيسان/أبريل 2024، خاصّةً بالنظر إلى قرب وقوع حدثين هامين خلاله، وهما: تنصيف بيتكوين ويوم Doge. لذا، يسارع المتداولون للاستثمار في عملات الميم الخاصّة بسولانا، وعلى وجه الخصوص تلك التي لم تشهد موجة ارتفاعاتٍ بعد، آملين شراءَها بأقلّ سعرٍ ممكن للاستمتاع بمضاعفة قيمة استثماراتهم 10 مرّاتٍ أو ربّما يزيد.

ما هو مشروع Slothana؟

يُعَد Slothana أحد أبرز مشاريع عملات الميم الجديدة الخاصّة بسولانا، وتُمثل عملته الواعدة SLOTH فرصةً لمن يود الاستفادة من انطلاقة قطاع الكريبتو، إذ تستمدّ طرافة شعارها الجذّاب من وسامة دب وسيم يحلم بحياة أفضل، بينما يسترخي على كرسيّ مكتبه منتظراً حلول الساعة الخامسة مساءً وانتهاء دوامه الرسميّ الذي يبدأ في التاسعة.

والآن، يبدو مشروع Slothana مستعداً لترك بصمته في عالم الكريبتو من خلال عملته الواعدة SLOTH، وتتمثل مهمته في التحوّل من موظفٍ تقليديّ كسولٍ إلى مستثمر كريبتو ناجح قادرٍ على تحقيق عوائدَ ضخمةٍ خلال موسم عملات الميم المرتقب؛ حيث تتمتع عملته بإمكاناتٍ هائلةٍ لتحقيق أوسع انتشار نظراً لنجاحها بلفت انتباه غالبية مستثمري القطاع.

يُذكر أن حرص المستثمرين على المشاركة المبكّرة في مشروع Slothana يعود -بشكلٍ خاص- إلى شائعاتٍ مفادها أنه قد يكون أحد إبداعات مطوّري عملة الميم SMOG الخاصّة بسولانا. وحققت عملة مشروع Smog انفجاراتٍ سعريةً دفعت قيمتها للتضاعف بمقدار 75 ضعفاً مقارنةً بسعرِ إطلاقها، لتساعد أوائل مستثمريها على تحقيق عوائد خيالية.

ونظراً لاعتبارها عملة ميم تحظى بإمكانات انتشارٍ قويّ وفريق تسويقٍ خبير، فإن SLOTH تحظى بفرصةٍ لأن تُصبح عملة الميم التالية المنتظرة لشهر نيسان/أبريل، 2024.

آليات بيع مُسبقٍ فريدة تتبع خطى BOME وSLERF

نأى مشروع Slothana بنفسه عن آليات البيع المُسبق التقليدية، متبعاً إستراتيجية “أرسل إلى عنوان المحفظة” البسيطة، حيث يشترط على المستخدمين إرسال ما يودونه من عملة SOL إلى عنوان المحفظة الموضّح بموقعه الإلكترونيّ ومنشور حسابه الرسمي على موقع X.com. في المُقابل، سيحصل المشتركون على ممتلكاتهم الجديدة من عملة SLOTH فور إطلاق العملة خلال الأسابيع القادمة.

يُذكر أن مشروع Slothana يحاول اتباع نهج سابقتيه عملتي BOME وSLERF، حيث تم استخدام إستراتيجية “أرسل إلى عنوان المحفظة” المماثلة، لتصبح عملة كلّ من هذين المشروعين من أنجح عملات الميم لشهر آذار/مارس، 2024. وقد بدأ هذا النهج الفريد لعروض البيع المُسبق مع Gumshoe من خلال Book of Memes (ذات الرمز BOME)، مشروع الكريبتو الذي تجاوزت حصيلته 100 مليون دولار وجذبت عملته الأضواء بإدراجها في منصة بينانس (Binance)، ما سهّل تخطي قيمتها السوقية لعلامة 1.5 مليار دولار.

وعليه، يتبع مشروع Slothana آلية بيع مُسبق مشابهةٍ، حيث يجب على المستثمرين الراغبين بالمشاركة في بيعها المُسبق إرسال عملات SOL إلى عنوان المحفظة المُعلن والمتوفر على الموقع الإلكتروني للمشروع وفي منشورٍ في حسابه على موقع X.com، والمُوصى بالتحقق من صحته قبل إرسال العملات. كذلك يمكن للمستثمرين أن يشتروا عبر واجهة الشراء Lazy Sloth المتاحة في موقع المشروع، والتي تسمح للمشترين بإدخال رصيد SOL المُراد مبادلته بعملات SLOTH وضغط زر “شراء الآن” بعد ربط محافظهم وإتمام التحويل، ليحصل مستثمرو SLOTH على مشترياتهم منها بمجرّد إطلاق عقدها الذكيّ رسمياً.

ونظراً لتجاوز حصيلة بيعها المسبق علامة 2 مليون دولار خلال 3 أيام فقط، يحرص المستثمرون على شراء المزيد من عملات SLOTH، حيث يضعها التزامها بثقافة الميم وخبرة فريقها التسويقيّ في مكانةٍ تُمكّنها من مضاعفة قيمتها الأولية 10 مراتٍ فورَ إطلاقها.

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