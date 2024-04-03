الرياض - أميرة القحطاني - قد يؤدي فقدان الوزن بسرعة على المدى القصير إلى خسارة كتلة العضلات، نقص العناصر الغذائية، أو زيادة احتمالية تكوُّن حصوات المرارة. رغبة كل شخص في خسارة الوزن بأسرع وقت ممكن أن تكون طبيعية، لكن البعض يروج لفقدان الوزن بوتيرة بطيئة وثابتة، حيث تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يفقدون الوزن ببطء يحافظون عليه بشكل أفضل على المدى الطويل، مع خطورة أقل على صحتهم. ومع ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة أن فقدان الوزن السريع قد يكون آمنًا وفعّالًا على حد سواء مع الفقدان البطيء. لذا، يثير هذا الاكتشاف السؤال المهم: هل يعتبر فقدان الوزن بسرعة أمرًا سلبيًا حقًا؟

متى يكون فقدان الوزن خطير

على الرغم من أنه من المغري محاولة إنقاص الوزن بسرعة، إلا أنه لا يُنصح بذلك عادةً. غالبًا ما تكون الأنظمة الغذائية التي تعزز فقدان الوزن السريع منخفضة جدًا في السعرات الحرارية والمواد المغذية. وهذا قد يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، خاصة إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا سريعًا لخسارة الوزن لعدة أسابيع.

فيما يلي بعض مخاطر فقدان الوزن بسرعة كبيرة:

فقدان الكتلة العضلية

فقدان الوزن ليس دائمًا هو فقدان الدهون. بالرغم من أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساعد في خسارة الوزن بسرعة، إلا أن الجزء الأكبر من الفقدان قد يكون ناتجًا عن فقدان كتلة العضلات والماء. وفي إحدى الدراسات، وضع الباحثون 25 شخصًا على نظام غذائي منخفض جدًا في السعرات الحرارية يبلغ 500 سعرة حرارية يوميًا لمدة 5 أسابيع. كما قاموا بوضع 22 شخصًا على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يبلغ 1250 سعرة حرارية يوميًا لمدة 12 أسبوعًا.

وبعد الدراسة، وجد الباحثون أن كلا المجموعتين فقدتا كميات مماثلة من الوزن. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية فقدوا أكثر من ستة أضعاف كتلة العضلات التي فقدها أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية.

البطء في عملية التمثيل الغذائي

الفقدان السريع للوزن قد يتسبب في بطء عملية التمثيل الغذائي لديك، حيث يحدد التمثيل الغذائي عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها يوميًا. الفقدان السريع يعني أنك قد تحرق أقل سعرات حرارية يوميًا، وقد أظهرت الدراسات أن الفقدان السريع يمكن أن يؤدي إلى تقليل حرق السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 23٪ يوميًا. هناك عوامل تؤثر في انخفاض التمثيل الغذائي عند اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، بما في ذلك فقدان العضلات وانخفاض مستويات الهرمونات المسؤولة عن تنظيم التمثيل الغذائي مثل هرمون الغدة الدرقية. للأسف، يمكن أن يستمر هذا البطء في التمثيل الغذائي لفترة طويلة بعد انتهاء فترة اتباع النظام الغذائي.

يسبب نقص التغذية

إذا كنت لا تتناول ما يكفي من السعرات الحرارية بانتظام، فقد تكون عرضة لخطر نقص التغذية. وذلك لأنه من الصعب استهلاك ما يكفي من العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والفولات وفيتامين ب 12 في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية. فيما يلي بعض النتائج المترتبة على نقص التغذية.